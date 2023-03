Une fois de plus, Russell Westbrook a confondu vitesse et précipitation…

Russell Westbrook n’a toujours pas gagné sous le maillot des Clippers. Cinq matches, cinq défaites. Et si on jette un oeil à ses stats de la saison, on découvre qu’il reste même sur 15 défaites de suite quand il est titulaire… Cette nuit, à Sacramento, l’ancien MVP a pourtant réalisé un très bon match avec 27 points et 10 passes, et de l’adresse aux tirs. Il n’y a pas grand chose à lui reprocher, et il a fait oublier sa prestation de la veille face aux Warriors.

Mais voilà, comme nous le rappelait Nicolas Batum, personne n’est parfait, et Westbrook a un jeu à risques, et forcément, il y a du déchet. Malheureusement, cette nuit, l’une de ses rares boulettes a coûté très, très cher…

Il reste 15 secondes à jouer. Grâce à Paul George, les Clippers mènent 127-126 à Sacramento. Ils ont la dernière possession, et ils ont même la possibilité d’enfoncer le clou puisqu’ils se retrouvent dans une situation de trois contre un. La balle est à Eric Gordon, qui la transmet à Russell Westbrook, quasi seul pour aller au panier. Mais… Westbrook laisse échapper la balle, qui finit dans les tribunes. Quinze secondes plus tard, les Kings ont gagné, et les Clippers s’inclinent pour la 5e fois de suite.

Les Clippers chutent à la 8e place

« C’est de ma faute. Celle-ci est pour moi » concède Westbrook après la rencontre. « J’ai simplement détourné le regard sur la passe. J’allais l’attraper et partir au lay-up, et c’est malheureux… C’est de ma faute. Je pensais déjà à la suite de l’action en raison du manque de temps ». C’est ce qu’on appelle « confondre vitesse et précipitation », et c’est ce qu’on lui reproche depuis des années. Le cerveau et les jambes de Westbrook ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Mais pour Paul George, cela ne doit pas faire oublier la performance générale de son ex nouveau coéquipier.

« Il a été très bon, et il ressemblait au Russ des grands soirs » explique l’ailier des Clippers. « Il a été unique ce soir. Action après action, finition après finition, avec des paniers dans des moments très importants, du rebond, des grosses défenses… Il nous a apporté cette énergie et ce jus qui nous a maintenus dans le match. »

Sauf que malheureusement, les Clippers ont encore perdu un match serré. Ce samedi, ils se retrouvent 8e de leur conférence, en position de « play-in ». Mais Westbrook assure qu’il y a du mieux : « Hélas, on ne gagne pas de matches… mais j’ai vraiment confiance dans ce groupe, et cette soirée est un bon pas dans la bonne direction. »