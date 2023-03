Sans surprise, l’improbable et incroyable panier de la gagne de Julius Randle est numéro 1 du classement. Derrière, on trouve trois jolis contres signés Anthony Edwards, Bam Adebayo et Jeff Green. Ja Morant signe un magnifique numéro de dribbles à 300 à l’heure, tandis que Jonathan Kuminga et Jaxson Hayes s’échangent des gros dunks.