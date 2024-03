Avec ses 20 points dans le premier quart-temps, à 7/9 au tir dont 4/6 de loin, Julius Randle était plein d’énergie, chaud « comme une vendredi soir à Miami », selon sa propre expression.

Mais c’est surtout sa fin de match qui compte. Car après avoir joué de son physique et de son adresse toute la soirée, face à Bam Adebayo et Jimmy Butler, l’ailier fort de New York pensait bien avoir scellé la victoire de son équipe sur un « turnaround jumpshot » avec la faute face au pivot adverse. Il y avait alors 119-116 pour New York alors qu’on rentrait dans la dernière minute de cette rencontre en Floride.

Sauf que Julius Randle va ensuite perdre le ballon, ce qui permet à Tyler Herro de faire passer Miami en tête (119-120). Il reste alors une possession à jouer et les Knicks n’ont plus de temps-mort.

Jalen Brunson n’arrive pas à se défaire du marquage de Victor Oladipo et donne la ballon à Julius Randle. La prise de balle est déjà compliquée face à Jimmy Butler et l’ailier adverse n’est pas loin de valider le hold-up en déviant le ballon… mais ce dernier rebondit sur le talon de Julius Randle, qui peut donc le récupérer.

Erik Spoelstra : « Si vous rejouez 100 fois la dernière possession, on en ressort gagnant 99 fois. C’est un incroyable manque de chance pour nous »

Le temps s’égrène et le double All-Star new-yorkais doit dégainer. C’est face à Tyler Herro et c’est dedans !

Il reste encore quelques dixièmes mais Mitchell Robinson intercepte l’ultime remise en jeu de Kevin Love. Julius Randle peut exulter et renverser Tom Thibodeau, qui finit sa course au premier rang et qu’Immanuel Quickley doit relever. « Il est un peu énervé contre moi » plaisantait l’ailier fort au sujet de son coach. « Je dois lui parler. »

En conférence de presse, l’entraîneur a surtout chanté les louanges de son leader, expliquant qu’il était fier de la façon dont il avait attaqué la défense du Heat, pour lui mais aussi pour ses coéquipiers.

En face, Erik Spoelstra était évidemment dans un tout autre état d’esprit…

« Si vous rejouez 100 fois la dernière possession, on en ressort gagnant 99 fois » pestait-il. « C’est un incroyable manque de chance pour nous et beaucoup de réussite pour eux. Et puis il a mis un tir incroyable. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.