Que retenir des cinq victoires de suite de Golden State ?

Cinq matchs de suite au Chase Center, et cinq victoires convaincantes pour les Warriors, malgré les absences de Stephen Curry, de retour dimanche, et d’Andrew Wiggins, dont le retour n’est pas espéré à court terme.

De ces cinq matchs, contre quatre adversaires directs dans la course aux playoffs (Minnesota, Portland, les Clippers, et les Pelicans) et Houston, se dessinent certaines tendances collectives et individuelles. Si elles se confirment lors de leurs trois prochains matchs à Los Angeles, à Oklahoma City et à Memphis, les Warriors pourraient alors endosser le statut d’équipe « que personne ne veut croiser en playoffs », pour reprendre les mots de Klay Thompson.

Une défense de nouveau solide

Lors de la défaite contre les Clippers juste avant le All-Star Game, Steve Kerr et Draymond Green avaient fustigé le manque d’intensité, de rigueur, et de continuité de leur défense. Depuis le début de la saison, les Warriors ont du mal à rester devant leurs vis-à-vis, ils délaissent l’axe du panier, et seuls les Pistons font plus de faute qu’eux.

Pour y remédier, Steve Kerr a décidé de modifier ses plans de jeu, ajoutant plus de nuances comme lors des playoffs.

« Après la coupure, je pensais que l’équipe avait besoin de voir comment on approche les matchs de playoffs pour s’assurer qu’on puisse suivre ce genre de plan de jeu, » expliquait Steve Kerr. « En général, vous faites plutôt simple pendant la saison régulière, en vous focalisant sur des principes de bases. On a beaucoup de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs, et dans nos 20 derniers matchs, je voulais tester certains schémas défensifs sur quelques matches. Nos récents adversaires, de part leur effectif, s’y prêtaient et ça a bien fonctionné mais on ne va pas faire ça à chaque match. »

Lors de leurs cinq victoires au Chase Center, les Warriors ont encaissé 101, 104, 105, 91, et 99 points, avec un traitement de faveur pour Damian Lillard, pour Kawhi Leonard et Paul George, et pour Brandon Ingram. Lors de cette série de victoires, les Warriors affichent une évaluation défensive de 100.5 points par 100 possessions, soit 8 points de moins que leur moyenne à domicile cette saison. A titre de comparaison, les Bucks, meilleure défense de la ligue, possèdent eux une évaluation défensive de 109 points encaissés sur 100 possessions cette saison.

Comme les Warriors se transforment en passoire à l’extérieur (118,9 points par 100 possessions), une question apparaît logique : peuvent-ils maintenir ce niveau défensif lors de leur prochain « road trip » ?

Jonathan Kuminga, héritier de Draymond Green et d’Andrew Wiggins ?

Si la défense de Warriors est si performante depuis cinq matchs, elle le doit notamment à un élément qui se nomme Jonathan Kuminga. Depuis décembre, l’ailier de 20 ans se transforme en « stoppeur ». On l’a d’abord vu sur Damian Lillard, puis tenir la dragée haute à Kawhi Leonard, avant d’étouffer Brandon Ingram cette nuit.

« Le match de ce soir fait partie de ses meilleurs matchs, et c’était la même chose la veille. Il progresse en attaque, j’ai aimé qu’il attaque le cercle et qu’il coupe avec conviction » expliquait Steve Kerr. « Et puis défensivement, c’était de loin notre meilleure option sur Ingram. Il a été monstrueux. C’était plaisant de le voir jouer comme ça ce soir et de continuer de voir son évolution cette saison. »

Avec les retours d’Andrew Wiggins et de Gary Payton II, la défense des Warriors pourraient retrouver son niveau de la saison dernière au meilleur moment.

Le retour de la tradition du 3e quart-temps

Avant le All-Star Game, les Warriors étaient la pire équipe de la ligue en troisième quart-temps. Une statistique choquante tant Golden State domine cette période depuis l’arrivée de Steve Kerr en 2015 et le premier titre de la bande à Stephen Curry.

Lors des trois derniers matchs, les Warriors ont remporté le troisième quart-temps de 55 points, avec deux performances « vintage » contre les Blazers (39-17) et les Clippers (42-16). Signe que Golden State retrouve doucement mais surement son identité.

Plus de points dans la raquette et d’alternance

Si les Warriors sont les leaders de la NBA avec 43 tirs à 3-points tentés par match, en revanche, ils sont 28e pour les points marqués dans la raquette. À de nombreuses reprises cette saison, ils n’attaquent plus le cercle et se contentent de jouer au « hand » avant d’enchainer les tirs de loin.

À l’exception du match contre Houston, où ils ont pris 54 de leur 78 tirs derrière les 7m25, les Warriors ont eu un profil plus équilibré face aux Wolves, Blazers, Clippers, et Pelicans. Ils ont fait jeu égal ou ont dominé dans la raquette, avec respectivement 38, 66, 40, et 52 points.

Outre les points marqués, quand les Warriors attaquent le cercle, ils forcent les défenses adverses à être en rotation, leur permettant de trouver des tirs à 3-points en rythme.

Klay Thompson de retour à son meilleur niveau

Après avoir enregistré la meilleur moyenne de points sur mois de sa carrière en janvier, Klay Thompson a terminé le mois de février avec le plus grand nombre de 3-points marqués en NBA (59).

Le « Splash Brother » a commencé cette série de cinq matchs à domicile en plantant 12 banderilles contre les Rockets. Il l’a terminé à 28 3-points, soit 5,6 réussites par match, à 51% de réussite ! Le complice de Stephen Curry a désormais le feu vert pour jouer les deuxième manches des back-t0-back, il a retrouvé ses jambes et ça se voit.

Déterminé être plus complet, il a également distribué au moins quatre passes décisives et pris plus de cinq rebonds lors de quatre des cinq derniers matchs. Une nouveauté pour celui qui noircit rarement la feuille de match.

Propos recueillis à San Francisco.