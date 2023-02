Inspiré par Michael Jordan, Klay Thompson veut faire évoluer son jeu

Auteur d’une perf’ à 42 points vendredi soir face aux Rockets avec 12 réussites à 3-points, Klay Thompson confirme qu’il reste l’un des meilleurs shooteurs de la NBA. Mais à 33 ans, il sait aussi que les plus grands joueurs font évoluer leur jeu au fil des années. À ses côtés, Stephen Curry le prouve déjà, et d’autres superstars ont modifié leur manière de jouer pour compenser le poids des ans, mais aussi répondre à des jeunes plus athlétiques.

« En fait, j’en ai discuté avec Steve et Bruce Fraser (assistant), et Steve m’a dit que mon jeu avait besoin d’évoluer avec l’âge » raconte Kley Thompson. « Il a pris Michael Jordan comme exemple lorsqu’au milieu de la trentaine, il était devenu un incroyable joueur au poste bas. Je ne suis pas là à dire que je suis Mike ou quoi que ce soit, mais je dis juste que je peux évoluer dans ces domaines. »

Depuis son retour à la compétition, Klay Thompson essaie d’enrichir son jeu, que ce soit dans la création ou le rebond, et peut-être va-t-il commencer à jouer davantage dos au panier.

Comme Michael Jordan ou Kobe Bryant, il pourrait recevoir la balle à 45°, à 3-4 mètres du cercle, et jouer son défenseur pour prendre un fadeaway après avoir travaillé poste bas, ou le dépasser ligne de fond. Ou tout simplement pour être un point d’ancrage comme Michael Jordan et Kobe Bryant dans le jeu en triangle.

« Bruce m’a dit que je serai considéré comme l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps, que je mette mes tirs ou pas. Il m’a juste dit de viser les triples-double et de compléter tout mon jeu » poursuit Klay Thompson. « J’en ai conscience car ces deux gars sont cash, et ils ne me diraient pas que j’en suis capable si ce n’était pas le cas. Cela a vraiment résonné en moi et je vais essayer de continuer à prendre des rebonds et à créer du jeu pour le reste de la saison et de ma carrière. »

Objectif : réussir son premier triple-double en carrière !