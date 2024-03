En moins de cinq minutes, les Nuggets assomment les Grizzlies

Giflés il y a une semaine à Memphis, les Nuggets n’ont pas tendu l’autre joue. Au contraire, ils ont rendu la gifle à la faveur d’un 4e quart-temps à sens unique pour s’imposer 113-97 devant leur public. Auteur de son 25e triple-double de la saison, Nikola Jokic a encore donné le tournis aux Grizzlies, et il a attendu le milieu du dernier quart-temps pour porter l’estocade.

Avant cela, c’est le banc de Denver qui avait d’abord ramené l’équipe dans le match. Avec un Ja Morant insaisissable, les Grizzlies ont longtemps eu l’avantage (72-65 au milieu du 3e quart-temps), et puis Denver, avec une grosse défense, a grignoté son retard, et la « second unit » a fait le boulot pour égaliser en fin de 3e quart-temps (80-80). Les deux coaches rappellent respectivement Jokic et Morant, mais à Denver, l’effectif est plus riche, et ce sont Jamal Murray et Aaron Gordon qui font la différence (91-86). Gordon provoque même la 5e faute de Jaren Jackson Jr.

Mike Malone sent que c’est le bon moment pour remettre Jokic en jeu. Le double MVP a le champ libre, et les Nuggets signent un 16-0 pour plier l’affaire ! Taylor Jenkins met du temps à comprendre que le match est terminé, et Denver s’impose finalement 113-97. Sauf gros craquage, les Nuggets finiront 1er de la saison régulière à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La blessure de Brandon Clarke. Déjà privé de Steven Adams depuis plusieurs semaines, Memphis a perdu Brandon Clarke à la fin du 1er quart-temps. Après un lancer-franc raté, l’intérieur bondissant des Grizzlies s’écroule après avoir essayé d’aller au rebond. Il se blesse tout seul, et on craint évidemment le pire. Au sol, il se tenait l’arrière du genou et du mollet.

Dillon Brooks suspendu ? Dans un échange verbal avec Nikola Jokic, Brooks a récolté sa 16e faute technique de la saison. A moins qu’elle ne soit annulée par la NBA, cela signifie qu’il sera suspendu pour le prochain match, et ce sera face aux Clippers.

Mauvais choix tactique des Grizzlies. Taylor Jenkins avait décidé de placer Brooks sur Jamal Murray. Clairement, cela a plutôt bien fonctionné. Le problème, c’est que Ja Morant et Desmond Bane se sont retrouvés à défendre sur Michael Porter Jr, à qui ils rendent 10 à 15 centimètres, et l’ailier des Nuggets le leur a fait payer.

Le repli des Nuggets. Couper la vitesse des Grizzlies et bien sûr de Ja Morant. Objectif réussi des Nuggets qui n’encaissent que sept points sur contre-attaque avec un gros travail de Kentavious Caldwell-Pope et de Bruce Brown pour gêner la première transmission.

TOPS/FLOPS

✅Nikola Jokic. La force tranquille pour signer son 25e triple-double de l’année. Sans rien forcer. Bien muselé dans le 3e quart-temps, il attend la sortie de Jaren Jackson Jr. pour prendre le match à son compte avec ce terrible 16-0.

✅ Michael Porter Jr. Il a mis le feu à la salle avec son 3-points en fin de match, terminé sur les fesses. Sa taille et ses déplacements ont posé de gros problèmes à la défense des Grizzlies.

✅ Bruce Brown. Le « joker » à tout faire. Il défend sur Ja Morant, il s’arrache sur les ballons, il est opportuniste… Il fait beaucoup de bien en fin de 3e quart-temps.

✅ Ja Morant. Il va vraiment trop vite… Le meilleur des Grizzlies cette nuit même s’il s’est éteint dans le 4e quart-temps.

⛔Dillon Brooks. Il parle, il griffe, il aboie… mais il en oublie aussi de jouer.

LA SUITE

Denver (45-19) : réception des Raptors lundi soir.

Memphis (38-24) : déplacement chez les Clippers dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.