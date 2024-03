Issu de la NBA Academy Africa, Thierry Darlan va s’engager avec la Team Ignite

Membre de la NBA Academy Africa à Saly (Sénégal), passé par la BAL avec le Petro de Luanda, Thierry Darlan est considéré comme l’un des meilleurs prospects africains sur les postes arrières.

Après avoir pu confirmer son potentiel lors du G-League Winter Showcase en décembre dernier puis lors du dernier camp Basketball Without Borders durant le All-Star week-end, le meneur de 19 ans a fait son choix pour la suite de sa carrière. Sollicité par de nombreux programmes universitaires comme Arizona, Kansas ou Santa Clara, il a opté pour la G-League et la Team Ignite, nouveau « centre de formation » menant à la NBA.

« Je crois que l’Ignite est le meilleur choix pour moi », a-t-il déclaré. « Je pense que je peux me développer pour devenir un bien meilleur joueur, et c’est le meilleur endroit pour moi pour le faire. De nombreux programmes de la NCAA m’ont appelé. Je suis reconnaissant de leur intérêt, mais je pense que mon jeu est plus adapté à un jeu pro qu’à un jeu universitaire ».

Objectif Draft 2024

L’objectif sera de rejoindre les six joueurs draftés en NBA passés par la Team Ignite à l’horizon 2024. L’équipe coachée par Jason Hart, qui se projette déjà sur l’après Scoot Henderson, compte actuellement trois joueurs issus des quatre « NBA Academy » implantés à travers le monde : Efe Abogidi (Nigeria), Mojave King (Australie) et Babacar Sane (Sénégal), qui a déjà évolué avec Thierry Darlan à la NBA Academy Africa.

Le joueur a loué sa polyvalence et a affiché sa détermination, assurant aimer « être dans un environnement où les gens n’ont pas peur de viser les étoiles ».

« Au final, le plan est de rejoindre la NBA, mais je suivrai la direction du staff de l’équipee. À la NBA Academy Africa, j’ai d’abord commencé en tant qu’arrière, puis j’ai été déplacé au poste de meneur de jeu. Je pense être capable de jouer aux deux postes et je n’ai pas peur de continuer à apprendre et à essayer de nouvelles choses », a-t-il ajouté. « Je suis à l’aise avec tout ce que l’entraîneur me demande de faire. J’avance aussi jour après jour, en essayant de m’améliorer chaque jour. Je ne me pose pas la question de rester un an ou plus. Je ne pense qu’à mon prochain entraînement ou à mon prochain match et au fait qu’il doit être meilleur que le précédent ».

International centrafricain, on le verra au prochain Nike Hoop Summit s’il est remis à temps de sa blessure à la cheville.

