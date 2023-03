Dillon Brooks : « Si Draymond Green était n’importe où ailleurs, personne ne saurait qui il est »

C’est le nouveau « vilain » de la NBA depuis qu’il a blessé Gary Payton II lors des derniers playoffs et qu’il s’est embrouillé avec Donovan Mitchell. C’est aussi lui qui aime provoquer les adversaires, les spectateurs, et même le public de Memphis l’a sifflé !

Mais Dillon Brooks s’en fiche car c’est son rôle en NBA : pourrir la vie du meilleur attaquant adverse, et quel que soit son poste ou sa taille. « C’est ce que j’aime… J’aime défendre sur les All-Stars. J’aime défendre sur les joueurs que la NBA adore et comme ça je peux les éteindre » confie-t-il à ESPN.

Comme lorsqu’il s’agit de défendre sur Luka Doncic, Jayson Tatum ou encore LeBron James et Giannis Antetokounmpo. « Ce n’est pas un boulot que tout le monde souhaite faire et c’est ce qui me différencie des autres » poursuit-il à propos de son rôle de « stopper ». « Les gars n’aiment pas quand ça devient physique. Ils n’aiment pas être bousculés. Ils n’aiment pas avoir quelqu’un collé à eux toute la soirée. »

Des propos que pourrait tenir Patrick Beverley ou Draymond Green, autres têtes à claques de la NBA, mais Dillon Brooks n’apprécie pas du tout qu’on le compare à l’intérieur des Warriors…

« Je n’aime pas du tout Draymond » lâche le Canadien. « Je n’aime pas Golden State. Je n’aime pas tout ce qui est lié à eux. Draymond parle beaucoup. Il s’en sort aussi très bien. Son jeu est sympa – avec Golden State – mais si on le mettait n’importe où ailleurs, personne ne saurait qu’il est. Il se défonce, il joue dur, il connaît les rouages de leur défense. Je suppose que c’est pour ça qu’ils l’aiment là-bas ».

Interrogé sur cette déclaration, Draymond Green s’est marré et n’a même pas souhaité y répondre. Sans doute qu’il attend les playoffs pour régler ses comptes avec les Grizzlies.

En revanche, Dillon Brooks reconnaît qu’il n’a pas encore trouvé la clé pour freiner Stephen Curry, même s’il glisse un petit tacle contre les arbitres : « Il a tout vu, tous les types de défenseurs ont défendu sur lui. Chaque action est pour lui, il y a des écrans illégaux tous les soirs, mais c’est un gars qui est mentalement fort contre moi. »