Les Wizards à l’aise avec les doubles confrontations

Tous les moyens sont bons pour se motiver, et les Wizards auraient tort de se priver alors qu’ils continuent de remonter la pente. Après leur succès de la nuit face à Toronto, les voilà désormais un peu plus près de ces mêmes Raptors, installés à la 9e place de la conférence Est.

Hasard du calendrier, les coéquipiers de Kristaps Porzingis vont avoir l’occasion de doubler Toronto ce samedi. À la mode en MLB, le fait de jouer deux fois de suite le même adversaire a été mis en place en NBA depuis la crise du Covid, et le dispositif semble plaire aux Wizards, qui y voient là un petit parfum de playoffs.

« Ça vous prépare à des séries de type mini playoffs, que vous soyez une équipe de vétérans ou une jeune équipe, vous avez besoin de ces types de matchs où vous pouvez jouer deux fois contre la même équipe pour vraiment vous tester », a déclaré Kyle Kuzma.

Bénéfices physiques et tactiques

Depuis le début de saison, Washington a effectivement réussi à décrocher au moins une victoire dans ces doubles confronfations face à Philadelphie, Milwaukee, et mène donc « 1-0 » avant le match de samedi face à Toronto. Il n’y a que Miami qui a réussi à vaincre les Wizards deux fois de suite en Floride.

Au-delà de cet aspect tactique, qui permet aux deux équipes d’effectuer des ajustements d’un match à l’autre comme on peut le voir en playoffs, il y a aussi un bénéfice pour les joueurs au niveau de la récupération. Sans oublier que la réduction du nombre de déplacements est également positive sur le plan écologique.

« J’aimerais que la ligue joue comme ça pendant toute la saison », a poursuivi Kyle Kuzma, meilleur marqueur du match cette nuit avec 30 points. « Je pense que du point de vue du repos, c’est probablement la meilleure chose, pour le physique et la récupération. On ne peut pas faire mieux, quand vous pouvez rester sur place pendant quelques jours, que vous n’avez pas besoin de prendre l’avion et de risquer d’aggraver une inflammation ».

Des doubles confrontations décisives pour la fin de saison

Alors qu’une éventuelle place en playoffs est encore loin d’être acquise, les Wizards vont pouvoir se tester à nouveau « in situ » face aux Raptors, en se préparant à une riposte tactique de Nick Nurse.

« On doit savoir qu’ils vont faire des ajustements. Ils vont augmenter la cadence, être probablement plus physiques, peut-être nous lancer un peu plus de systèmes de jeu. Qu’il s’agisse de zone ou de blitz sur Bradley Beal, ils vont essayer de le couper du ballon », a prévenu Wes Unseld Jr, qui apprécie également de pouvoir se mesurer au coach des Raptors dans cette double confrontation.

Après ce week-end, il restera encore une double confrontation à venir au calendrier de Washington. Ce sera encore à la maison, face à Atlanta, les 8 et 10 mars prochains. Encore un adversaire direct dans la course au « play-in », voire aux playoffs.