À Charlotte, Kevin Durant débute par une victoire facile avec les Suns

Quasiment un mois après sa blessure au genou et un mois après son arrivée dans l’Arizona, Kevin Durant effectuait ses grands débuts avec les Suns, à l’occasion d’un déplacement (piégeux) à Charlotte.

Une reprise qui s’est déroulée sans le moindre accroc, car « KD » (23 points et 6 rebonds, en 27 minutes) a brillé individuellement et s’est déjà bien intégré à sa nouvelle équipe. De quoi contribuer à cette victoire facile (105-91) de Phoenix en Caroline du Nord, alors que les Hornets restaient pourtant sur une série de cinq succès d’affilée.

Une victoire marquée du sceau de Devin Booker (37 points, 7 passes, 6 rebonds), visiblement peu perturbé par la présence à ses côtés d’un futur Hall of Famer…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— « Kevin Durant is back ». Attendue initialement avec les Nets, la reprise de « KD » s’est finalement effectuée sous les couleurs des Suns. Certes limité en termes de temps de jeu, on l’a quand même vu montrer de belles choses et réaliser de bonnes séquences, de chaque côté du parquet, en soutien de Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton. Une première sortie à la fois rassurante et convaincante pour Durant, qui s’est d’abord contenté de laisser les choses venir à lui en attaque avant d’accélérer dans le dernier acte, tout en rappelant qu’il sera également précieux pour Phoenix en défense. Vivement la suite…

— Phoenix fait le boulot. Les Hornets avaient beau rester sur cinq victoires de rang, ils n’ont pas vraiment fait le poids cette nuit. D’autant plus en l’absence de LaMelo Ball, désormais forfait pour la suite de la saison. Rapidement relégués à une dizaine de points des Suns, avant de recoller puis de reprendre un écart significatif, les hommes de Steve Clifford n’ont jamais mené dans la partie et ils ont surtout souffert devant toute la maîtrise affichée par les protégés de Monty Williams. Pas de quoi pavoiser pour autant, mais la franchise de l’Arizona peut déjà se réjouir d’avoir su proposer une telle performance, avec peu de repères.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. Comme tous les regards étaient braqués sur Kevin Durant, l’arrière des Suns en a profité pour se faire oublier par les défenseurs des Hornets et cartonner dans l’ombre, tout en propreté (15/26 au shoot, dont 3/7 à 3-points, 4/6 aux lancers). Et c’est peut-être bien l’aspect le plus effrayant de ce nouveau tandem de feu : même quand Durant est plus discret en attaque, Phoenix peut malgré tout s’appuyer sur Booker pour faire mal à ses adversaires, et vice versa.

✅ Kelly Oubre Jr. Il y a eu du déchet (9/24 au shoot, dont 3/10 à 3-points), mais l’arrière/ailier des Hornets a quand même été le joueur le plus en vue de son équipe (26 points, 9 rebonds), alors qu’il retrouvait une place dans le cinq en raison de l’absence de LaMelo Ball. On retiendra notamment son gros passage de la seconde période, qui avait valu à Charlotte de revenir à deux petites possessions des Suns, sous l’impulsion d’un Oubre Jr. plus agressif et plus adroit en attaque. Avant que Phoenix ne reprenne le large au score, grâce à Kevin Durant.

⛔ JT Thor. Prestation mitigée, pour ne pas dire ratée, de l’intérieur de 20 ans, encore une fois présent dans le cinq compte tenu de la blessure de PJ Washington. En souffrance défensivement, devant Kevin Durant ou même Deandre Ayton et Devin Booker par séquences, il ne s’est pas non plus illustré en attaque, terminant la partie avec 2 petits points en 29 minutes, mais à 1/8 au shoot (dont 0/2 à 3-points). Thor a au moins le mérite d’en vouloir et de ne pas négliger ses efforts sur le parquet.

⛔ Josh Okogie. On se demandait qui serait aligné par Monty Williams aux côtés de son quatuor Chris Paul — Devin Booker — Kevin Durant — Deandre Ayton, et c’est finalement Okogie qui a été préféré à Torrey Craig (pour l’instant). En revanche, il ne s’est pas spécialement mis en évidence dans cette rencontre, bouclée avec seulement 4 points en 33 minutes (à 0/4 au shoot). En très grande forme depuis six matchs (18.5 points de moyenne, à 53% au shoot et 49% à 3-points), l’arrière/ailier de Phoenix a cette fois-ci dû se mettre en retrait pour le retour de Kevin Durant, s’évertuant ainsi à influer en défense pour le bien du collectif.

LA SUITE

Charlotte (20-44) : réception d’Orlando, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).

Phoenix (34-29) : déplacement à Chicago, dans la nuit de vendredi à samedi (02h00).