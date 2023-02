Récompensé par un vrai contrat à Phoenix, Ish Wainright en a vomi…

Ish Wainright a suffisamment pris confiance à Phoenix pour voir son « two-way contract » se transformer, comme l’an passé, en vrai contrat. Sauf que cette fois, ce n’est pas simplement un changement technique, puisque les Suns lui ont offert la 15e place de leur effectif et 2.5 millions de dollars sur deux ans !

De quoi le faire vomir en apprenant la nouvelle…

« Demandez mon frère » explique-t-il à l’Arizona Republic sur sa réaction. « J’étais tellement heureux. Mes émotions étaient à leur paroxysme. On a prié et on s’en rendu jusqu’à la salle ».

Pour l’ailier (1m96, 113 kilos) de 28 ans, qui est passé par l’Allemagne et la France (Strasbourg) avant d’avoir sa chance en NBA, c’est un vrai accomplissement. Dans la lignée de PJ Tucker, à qui il est souvent comparé.

« Ça fait du bien. C’est juste le début. Ça ne s’arrête pas là. Je vais travailler encore plus dur. Moi et (l’assistant des Suns Steve Scalzi) allons être dans le gymnase beaucoup plus que nous ne l’étions. Je vois qu’il y a plus d’attentes. Je sais ce que veut le coach, je sais ce qu’il faut faire et je suis prêt à faire tout ce qu’il faut. »

Pour Monty Williams, ce contrat est simplement la récompense de tout le travail accompli par son joueur.

« Je ne le savais pas (qu’Ish Wainright avait vomi en recevant son texto au sujet de son contrat) », a expliqué le coach. « Il est récompensé pour son travail acharné. Sa constance et sa progression, j’aime voir ce genre de choses se produire. Pour moi, en tant que coach, c’est l’une des meilleures parties du coaching. Faire partie du développement de quelqu’un et le voir obtenir un contrat totalement garanti parce que ça change la vie. »

Même s’il n’a jamais vraiment été dans cette situation, à devoir se battre pour valider sa place dans la Grande Ligue, Devin Booker comprend la réaction de son coéquipier, dont il est très fier.

« Ça fait sens. Je n’ai pas été dans cette position, mais je peux comprendre cette pression. C’est dur et j’ai beaucoup de respect pour tous ceux qui, dans la ligue, ont ce parcours. Ça a l’air vraiment spécial. »

Stats 2022/23 : 4.4 points (39% de réussite), 2.1 rebonds et 1.0 passes de moyenne, en 16 minutes, en 43 matchs