Il y a un an et demi, le grand gaillard Ishmail Wainright faisait ses débuts en NBA via la Summer League, sous les couleurs des Raptors. Arrivé de Strasbourg, où il avait réussi une saison assez complète sur la scène nationale et européenne, il s’était alors fait remarquer en fondant en larmes en conférence de presse devant la perspective de concrétiser son rêve et de pouvoir être aux côtés de ses enfants.

Récupéré dans la foulée à Phoenix où il a signé un « two-way contract », Ishmail Wainright a entamé une progression linéaire, s’adaptant à la NBA, son intensité et ses exigences, sur et en dehors des terrains.

Un rôle à la PJ Tucker ?

La rencontre de lundi entre Phoenix et Toronto était ainsi l’occasion de marquer le coup. Ce qu’il n’a pas manqué de faire avec des entrées remarquées où il a contribué à donner le ton par son intensité, ce qui plaît toujours aux fans.

« C’est toujours sympa de jouer contre des gars avec qui vous avez fait le camp. C’était la première équipe avec laquelle j’ai joué en NBA, donc cette ville, cette équipe, et ce staff auront toujours une place particulière dans mon cœur. Jouer contre eux, être capable de les battre cette fois-ci m’a fait du bien », a-t-il déclaré.

Ce match avait en effet des airs d’examen de passage et « Ish » a montré de quoi il était capable avec 7 points à 3/4 au tir, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 20 minutes jouées à fond.

Sa prestation a ainsi été saluée par Monty Williams, qui voit en lui un joueur capable d’endosser un rôle similaire à celui d’un PJ Tucker à ses meilleures années, un élément qui joue toujours dur face aux postes 3-4, et sait se montrer opportuniste en attaque, comme ça a été le cas lundi soir.

« On voit Ish comme un gars qui est physique, qui défend. Il a également travaillé sans relâche sur son tir. Mais avant tout, quand on pense à lui, on pense juste à son physique, à sa capacité à rester devant le ballon, mettre ses mains sur les gars. Il rendra la tâche difficile à des gars comme Siakam et Barnes et aux différents scoreurs qu’ils ont », a souligné le coach des Suns. « Et puis quand il est dans le corner, il n’a pas peur de prendre un tir et ce soir, on l’a aussi vu driver pour s’offrir un joli panier ».

Une trajectoire peu commune

Chaque joueur a sa trajectoire pour arriver en NBA et celle d’Ishmail Wainright, également passé par la D2 allemande, a été singulière. Lentement mais sûrement, il est désormais en passe de réussir le défi ultime de sa vie de basketteur en démontrant qu’il peut devenir un « role-player » fiable en NBA.

« C’est juste un gars qui, encore une fois, si vous nous aviez demandé au début de la saison : ‘Est-ce qu’on se voit compter sur Ish dans le cœur du match ou dans les derniers instants ?’, on aurait répondu : ‘Probablement pas’. Mais il a travaillé comme un fou pour être prêt pour ces moments-là », a poursuivi Monty Williams.

Saisir chaque opportunité pour n’avoir aucun regret, voilà à quoi il s’en est tenu depuis son arrivée en Arizona, et à en voir sa progression sur ces 16 derniers mois, sa philosophie fonctionne plutôt bien.

« Quand tu arrives dans une équipe, dans la ligue, tu veux être capable de tout faire parfaitement. Mais Coach Williams nous a toujours dit qu’il n’y avait pas de mal à se tromper, mais qu’il fallait s’assurer de le faire à 100%, à 100 à l’heure, pour laisser ton empreinte sur un match. C’est ce que j’ai essayé de faire », a poursuivi Ish Wainright. « C’est une ligue coupe-gorge. C’est comme ça. C’est du basket, mais c’est aussi du business, et il suffit de garder ça dans un coin de ta tête et rester concentré, faire ce que tu as à faire. Je n’ai plus peur. Je ne suis pas nerveux. Dieu a un plan pour moi, et je vais juste suivre son chemin ».