Thomas Heurtel espère toujours pouvoir jouer en Equipe de France

Est-ce vraiment fini entre Thomas Heurtel et l’Equipe de France ? Si on écoute Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération Française de Basket-Ball, la réponse est oui. Si on écoute Boris Diaw, le manager des Bleus, c’est beaucoup moins clair, le champion NBA en 2014 ayant laissé une ouverture au meneur.

Une ouverture dans laquelle l’actuel meneur du Zénith Saint-Pétersbourg espère bien s’engouffrer puisque, dans un entretien avec Ouest-France, il explique de son côté n’avoir pas fait une croix sur la sélection.

« Si la Fédération m’appelle, je serai prêt », assure-t-il ainsi, expliquant être toujours en contact avec Boris Diaw et les joueurs de l’équipe de France. « C’est toujours un honneur de porter ce maillot-là ».

Pour rappel, Thomas Heurtel a été exclu de l’Equipe de France après s’être engagé avec le Zénith Saint-Petersbourg, juste après l’EuroBasket, alors qu’il avait pourtant signé une attestation sur l’honneur, stipulant qu’il n’était pas engagé ou ne s’engagerait pas avec un club russe ou biélorusse durant toute la durée du conflit avec l’Ukraine…

Les JO 2024 à Paris ? « Ce serait magique »

« Je ne comprends pas vraiment le but de cette décision. Nous pratiquons des sports professionnels, nous sommes des êtres humains comme tout le monde, nous détestons les guerres. Je ne crois pas que ça ait de sens parce que je travaille juste dans un club russe. […] Même si j’ai signé en Russie, ça ne veut pas dire que je ne compatis pas avec les Ukrainiens », explique-t-il un peu plus loin dans son interview avec Ouest-France.

Une interview dans laquelle il s’en prend également à Sarunas Jasikevicius et Pablo Leso, les deux entraîneurs qui l’ont successivement écarté au FC Barcelone et au Real Madrid.

S’il s’est donc mis pas mal de monde à dos, par ses choix et surtout sa manière de les faire, Thomas Heurtel espère bien disputer la Coupe du monde 2023 (du 25 août au 10 septembre 2023, en Indonésie, au Japon et aux Philippines) et surtout les Jeux olympiques de Paris 2024 (du 26 juillet au 11 août).

« Ce serait magique », décrit-il au sujet de cette deuxième échéance. « Mais je me projette plus sur ce qu’il se passera à l’intersaison car ce sera un été important pour moi. »

La « chance » de Thomas Heurtel, qui va fêter ses 34 ans en avril, c’est que l’Equipe de France manque de solutions sur le poste de meneur, en particulier en terme de création. Derrière Nando De Colo, Vincent Collet n’a ainsi pas vraiment d’option fiable, comme on a pu le voir lors du dernier EuroBasket.