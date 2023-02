La prochaine saison WNBA ne démarre pas avant le 19 mai prochain pour le Phoenix Mercury, mais Brittney Griner est déjà à l’entraînement, pour rattraper le temps perdu au cours de l’année écoulée. Les quelque 294 jours perdus, précisément, qu’elle a passés emprisonnée en Russie entre le 17 février et le 8 décembre 2022.

Lentement mais sûrement, après avoir retrouvé sa liberté et sa vie d’avant, puis annoncé qu’elle prolongeait d’un an avec son club de toujours, la joueuse du Mercury retrouve donc le chemin des parquets, et repositionne son esprit en mode compétition de haut niveau, après avoir passé près de dix mois isolée de tout, et tout le monde.

« J’adore sa nouvelle coupe ! Ça lui va bien » plaisantait Deandre Ayton, témoin privilégié de son retour puisqu’il la croise dernièrement au centre d’entrainement que les Suns et le Mercury partagent. « Plus sérieusement, ça fait plaisir. On voit qu’elle retrouve le sourire, le plaisir de retoucher un ballon de basket. C’est touchant de la voir se replonger dans ce quotidien » il poursuit. « Mais c’est un peu irréel aussi. De la voir ici, en train, de se préparer pour la nouvelle saison, après ce qu’elle a traversé. On voit bien en tout cas que son esprit est libéré. »

Et alors que sa prolongation de contrat a été officialisée ce jeudi, son club veut désormais aller de l’avant et n’a maintenant plus qu’une hâte : célébrer son retour le 21 mai prochain, date du premier match à domicile du Mercury.

« Je pense que personne dans notre communauté n’oubliera où il était le 8 décembre, quand nous avons appris que Brittney rentrait à la maison, ni le 15 décembre, quand elle a non seulement annoncé qu’elle jouerait la saison 2023, mais qu’elle jouerait pour le Mercury » déclarait cette semaine Vince Kozar, le président du Mercury. « Et je sais que personne n’oubliera non plus ce qu’il aura ressenti quand nous aurons célébré son retour parmi nous, le 21 mai. Nous avons hâte de lui montrer, en personne devant des milliers de ses supporters, à quel point elle nous a manqués. »

« Maintenant, elle peut redevenir l’ancienne Brittney. » concluait Ayton, certain que la star de 32 ans va retrouver son niveau et sa domination des années précédentes.