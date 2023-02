Une soirée inoubliable pour les potes De’Aaron Fox et Malik Monk

Auteurs de 42 et 45 points dans le succès historique 176-175 de Sacramento chez les Clippers, De’Aaron Fox et Malik Monk ont fait un passage remarqué en conférence de presse, le premier avec son énorme chaîne « DPOG » (meilleur défenseur du match), tandis que le second était encore essoufflé après sa prestation titanesque !

Au terme de cette rencontre renversante, Sacramento a réussi à tirer son épingle du jeu et les deux héros de la soirée ont concédé que ce match était le plus épique de leurs carrières respectives.

Un exploit en « back-to-back » à l’extérieur

Contre toute attente, De’Aaron Fox a mis en avant le niveau défensif de ce match, désormais le deuxième plus prolifique de l’histoire, dominé par des attaquants hors pair !

« Pour être honnête, il y a eu de la défense, c’est juste que les joueurs ont mis de gros tirs. J’ai eu le sentiment qu’on avait fait en sorte que chaque tir de Kawhi Leonard soit difficile, au final il ne manque que 6 de ses 22 tirs. On ne peut pas y faire grand-chose. Ils ont mis 26 paniers à 3-points… Vraiment, il a fallu s’accrocher. On était sur la deuxième nuit d’un « back-to-back », mais c’est comme ça… On a une équipe plus jeune qu’eux », a-t-il déclaré. « Le moindre point que chacun a inscrit a compté, et à chaque fois qu’on en a eu besoin, on est allé chercher le stop défensif. Evidemment, on ne veut plus rejouer un match comme ça, et il nous faudra être plus régulier défensivement. On en parlera, comme on l’a fait toute l’année ».

Ancien joueur des Lakers, Malik Monk s’est mis en mode « derby » en sortant son meilleur match en carrière dans l’antre des Clppers.

« C’était plaisant. L’atmosphère était folle, même les supporters des Kings ont fait du bruit. On a su garder le cap, même si on s’est retrouvé à -12 à un moment. On a gardé la tête haute et on savait qu’ils allaient nous laisser revenir », a-t-il indiqué.

Contrairement à son coéquipier invité à Salt Lake City, Malik Monk a dû trouver un moyen de rester en forme durant le All-Star Break. Son choix de rester « chaud » a visiblement été payant !

« Je voulais juste continuer à shooter et ne pas perdre le rythme. Je suis allé à Miami et j’étais au gymnase quatre jours sur cinq. On peut dire que ça a plutôt bien marché pour moi », a-t-il ajouté.

L’action du match, une passe de Fox pour le 3-points de Monk

Malik Monk a été chaud tout le match, mais son panier le plus important a été le 3-points égalisateur en fin de quatrième quart-temps, un exploit rendu possible par son bon déplacement combiné à la bonne vision de jeu de son meneur, ainsi que la vista de Jay Triano qui avait dessiné le système.

« Comme le basket est un sport de lecture et de réaction, Malik a vu où Norman (Powell) se trouvait et il a glissé vers un endroit ouvert, je me devais de lui passer », a décrit De’Aaron Fox.

Lorsque les Clippers sont repassés à +6 dans la deuxième prolongation, Sacramento s’est encore accroché, avec, en plus d’un nouveau 3-points « clutch » de Malik Monk, deux interceptions décisives qui ont permis d’inverser la tendance une dernière fois.

« On a essayé de maintenir un tempo élevé, même dans le quatrième quart-temps et les deux prolongations, et ça nous a permis d’en tirer quelques paniers faciles. Et quand on arrive à provoquer des ballons perdus, à créer le chaos dans le match, c’est là qu’on devient performants », a ajouté De’Aaron Fox. « Offensivement, c’était du basket de haut niveau. Face à pas mal de joueurs, sauf si tu arrives à les contrer, surtout s’ils ont déjà scoré deux ou trois fois, tu ne peux pas faire grand chose. Notre clé, ça a été d’essayer de leur faire perdre le ballon en accélérant le jeu. On a forcé 25 ballons perdus et je pense que c’est là qu’on a gagné ce match ».