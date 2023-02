Pat Riley : « Je vois Bam Adebayo rester à Miami toute sa carrière »

Pat Riley, président du Heat, répète qu’il voit en Bam Adebayo le prochain visage de la franchise, et espère que ce dernier effectuera toute sa carrière à Miami.

« C’est une bénédiction de l’avoir » apprécie ainsi le président du club floridien. « Je pense à Alonzo Mourning, qui était un visage de la franchise, puis Dwyane Wade et Udonis Haslem, et maintenant je regarde Bam de la même manière en raison de la longévité. Je vois Bam rester ici, j’espère, pour toute sa carrière. Une franchise se construit toujours autour de joueurs qui restent pour toujours comme Udonis, Dwyane et Zo (Alonzo Mourning). Je ne néglige aucun des autres joueurs que nous avons eus tel qu’Eddie Jones, Brian Grant, Caron Butler, Shaquille O’Neal, LeBron James et Chris Bosh. Mais les autres sont des piliers, des pièces maîtresses que l’on n’échange jamais, dont on ne se débarrasse jamais. Ils restent, c’est tout et ils portent votre franchise ».

Le défi de Pat Riley

Lors de sa conférence de presse de fin de saison dernière, Pat Riley avait mis au défi Bam Adebayo de devenir un élément plus important de l’attaque du Heat. Il savait que l’intérieur en avait encore sous le pied.

« Je me souviens d’une des grandes phrases que j’ai entendues lorsque j’étais entraîneur, alors que j’avais une conversation avec Hubie Brown, qui entraînait les Knicks à l’époque, avec Bernard King et quelques autres gars. Il m’a dit que son principal travail en tant qu’entraîneur était de s’assurer que ses trois meilleurs marqueurs prenaient 15 à 20 tirs par match » s’est ainsi souvenu le président du Heat.

Pat Riley a donc fixé un objectif d’au moins 15 tirs tentés par match cette saison pour Bam Adebayo. Mission accomplie, puisque le pivot du Heat affiche une moyenne de 15.7 tirs tentés par match cette saison après une cinquantaine de rencontres, contre 13 sur l’ensemble de la saison dernière.

« Il a probablement pensé qu’il était temps de devenir non pas égoïste, mais plus agressif et plus sûr de lui » continue ainsi Pat Riley. « Il peut le faire, et il l’a fait ».

Bam Adebayo, le grand saut ?

Avec une moyenne de 21.6 points et 10 rebonds par match, Bam Adebayo réalise la meilleure saison de sa carrière. À 25 ans, il est ainsi en constante progression pour être quasiment la première option offensive de l’équipe. Avec ses 21.6 points de moyenne, il est ainsi quasiment à égalité avec Jimmy Butler (21.7 points par match).

Sa progression offensive a ainsi été constante (ses moyennes au « scoring » sont passées de 6.9, 8.9, 15.9, 18.7, 19.1 et donc 21.6 points par match cette saison), son agressivité offensive se voit dans le fait qu’il n’a passé la barre des 30 points qu’à 19 reprises au cours de toute sa carrière, dont 10 fois cette saison. Des performances qui lui ont permis d’être sélectionné pour la deuxième fois de sa carrière au All-Star Game.

Sélectionné en 14e choix de la Draft 2017, Bam Adebayo continue de confirmer le potentiel que Pat Riley avait vu chez ce gamin de 19 ans. Le président du Heat avait alors déclaré lors de la conférence de presse de présentation de Bam Adebayo : « Un jour, ce maillot sera accroché au plafond ». De quoi mettre une certaine pression…

Une chose est certaine, il restera encore un bon moment en Floride puisqu’en 2020, juste après avoir conduit les siens en Finales NBA, il avait prolongé son contrat avec le Heat jusqu’en 2025/2026.