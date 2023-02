Le MVP de la nuit | Un record, une chaussure et un trophée pour Jayson Tatum

Même « dans le pire match jamais joué », il faut un MVP, et il n’était pas compliqué à désigner. Meilleur marqueur de la Team Giannis, Jayson Tatum repart avec le trophée Kobe Bryant, mais aussi le record absolu de l’histoire du All-Star Game. Auteur de 27 points dans le seul 3e quart-temps, l’ailier des Celtics termine cette bouillie de basket avec 55 points à 22 sur 31 aux tirs, dont 10 sur 18 à 3-points, 9 rebonds et 6 passes.

L’ancien record appartenait à Anthony Davis depuis 2017 avec 52 points, et c’est au milieu du 4e quart-temps que Jayson Tatum a appris qu’il avait la possibilité de le battre : « Je crois que j’en étais à 49 points, et Dame m’a dit : « Le record est à 52, va le chercher ! » »

Elu MVP avec 11 voix sur 12, Jayson Tatum est très fier de rentrer chez lui avec ce trophée qui porte le nom de son idole et modèle, Kobe Bryant. Le tout avec sa première chaussure signature aux pieds.

Du un-contre-un face à Jaylen Brown

« C’est extrêmement particulier pour moi. J’ai disputé mon premier All-Star Game en 2020 à Chicago, l’année où ils ont renommé le trophée en hommage à Kobe, et je me souviens que je m’étais dit qu’un jour, je le décrocherais. Je voulais être MVP, mais je ne pensais pas inscrire 55 points. La chaussure, c’est la cerise sur le gâteau. »

Premier choix de Giannis Antetokounmpo parmi les titulaires lors de la « Draft » d’avant-match, Jayson Tatum a passé l’essentiel de la soirée à attaquer son coéquipier Jaylen Brown. Ce fut l’une des rares attractions de la soirée. « C’était plaisant de défier mon frère Jayson, et de traverser le terrain face à lui. C’était comme s’il n’y avait personne d’autres. C’était juste lui et moi » raconte Jaylen Brown, masqué pour l’occasion après s’être fait fracturer la pommette par… Jayson Tatum.

Même sensation pour le MVP de la soirée : « Pour nous, c’était une soirée comme les autres. On joue ensemble depuis six ans, et on a joué un nombre incalculable de un-contre-un et de matches l’un face à l’autre. On a essayé de tirer le meilleur de l’autre. C’était juste un jour classique pour nous, sauf qu’il y avait une myriade de gens pour nous regarder sur l’une des plus grandes scènes. »

Le tout sous le regard de leur entraîneur, Joe Mazzulla, coach vainqueur avec la Team Giannis.

« Quand on connaît Jayson et Jaylen, il faut les laisser enrichir leur palmarès individuel. C’est important pour eux, c’est important pour notre équipe, c’est important pour notre franchise. De voir Jayson aller chercher ce record, c’était vraiment énorme. Je suis heureux qu’il y soit parvenu. »