Programme du soir | La Team LeBron et la Team Giannis se retrouvent…

Le All-Star Weekend de Salt Lake City prend fin cette nuit (01h30, sur beIN Sports), avec le traditionnel All-Star Game et l’opposition entre la Team LeBron et la Team Giannis (comme en 2019 et 2020), à la Vivint Arena.

Grande première : on ne connaît toujours pas la composition de chaque équipe, car elles ne seront constituées qu’une demi-heure avant l’entre-deux, lors d’une Draft où LeBron James et Giannis Antetokounmpo choisiront à tour de rôle leurs coéquipiers d’un soir.

Ensuite, le très attendu match des étoiles pourra démarrer (02h00) et, comme depuis quelques années, le format de la rencontre reprendra celui du « Elam Ending ». On en rappelle le principe : des quarts-temps indépendants et des compteurs de points remis à zéro pour les 2e et 3e quarts-temps, puis un cumul des points pour attaquer le 4e, avec un score cible à atteindre pour remporter le match (24 points de plus que le total de points le plus élevé au début du 4e quart-temps, en hommage à Kobe Bryant).

Par ailleurs, comme il est récemment devenu le scoreur le plus prolifique de l’histoire en saison régulière, LeBron James sera honoré à la mi-temps de cette partie, alors qu’il s’apprête à disputer son 19e All-Star Game (nouveau record, devant les 18 de Kareem Abdul-Jabbar).

Pour rappel, l’an dernier, c’est la Team LeBron (toujours invaincue en cinq matchs !) qui s’était imposée face à la Team Durant, avec un Stephen Curry élu MVP du match grâce à ses… 50 points et 16 paniers à 3-points.

Conférence Ouest

— Titulaires : Ja Morant, Luka Doncic, LeBron James, Lauri Markkanen, Nikola Jokic.

— Remplaçants : De’Aaron Fox, Damian Lillard, Shai Gilgeous-Alexander, Paul George, Anthony Edwards, Jaren Jackson Jr, Domantas Sabonis.

— Coach : Michael Malone.

Conférence Est

— Titulaires : Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid.

— Remplaçants : Tyrese Haliburton, Jrue Holiday, Jaylen Brown, DeMar DeRozan, Pascal Siakam, Julius Randle, Bam Adebayo.

— Coach : Joe Mazzulla.