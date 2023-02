Le record de LeBron James sera célébré à la mi-temps du All-Star Game

Le 7 février, LeBron James a effacé la marque des 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar, pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la saison régulière. Un record datant de près de 39 ans qui semblait intouchable.

En récupérant ce trône, le « King » détient désormais l’un records les plus mythiques de l’histoire du sport. Et si la NBA l’a célébré comme il se doit en mettant en place une cérémonie exceptionnelle durant le match contre le Thunder, la Grande Ligue n’envisage pas de s’arrêter là et compte célébrer son roi encore un moment.

Selon The Athletic, LeBron James sera ainsi honoré une nouvelle fois, à la mi-temps du All-Star Game qui se déroulera ce dimanche à Salt Lake City. Si certains n’ont pas pu être présents à la première cérémonie, celle-ci devrait rassembler de beau monde, dont une belle brochette de légendes.

LeBron James a ainsi été sélectionné pour la 19e fois de sa carrière pour participer au All-Star Game, égalant un autre record de Kareem Abdul-Jabbar.

Pour rappel, le numéro 6 des Lakers a une nouvelle fois reçu le plus grand nombre de votes de la part des fans, et sera donc capitaine. Il composera son équipe juste avant le début du match, face à Giannis Antetokounmpo.