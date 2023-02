All-Star Game 2023 | Joel Embiid ménagé

Très incertains en milieu de semaine, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid devraient tenir leur place ce soir pour le All-Star Game 2023. Le premier s’est entraîné et il a participé au « media day ». Il a confirmé que sa blessure au poignet était de « l’histoire ancienne« , et que rien ne pouvait l’empêcher d’être le leader de son équipe. D’autant qu’il a un objectif en tête : mettre fin à l’hégémonie de la Team LeBron, invaincue en trois éditions.

Pour Embiid, aucun forfait officiel, mais le Philadelphia Inquirer rapporte que le pivot des Sixers ne s’est pas entraîné, et il ne s’est même pas présenté à la conférence de presse. Mais un proche de la franchise assure qu’il a tout de même prévu de jouer malgré sa blessure au pied. Mercredi, Embiid expliquait pourtant qu’il n’était pas certain de jouer.

« Je n’en suis pas sûr… Je ne suis pas en forme. Je ne l’ai pas été ces trois ou quatre dernières semaines. J’ai essayé d’atteindre le ‘All-Star break’ sans manquer de matchs. Mais je sens que j’ai atteint le point où je dois suivre les conseils du médecin. Il m’avait dit que j’aurais dû me reposer pendant deux semaines, donc on va voir comment se passent les prochains jours. »

Titulaire, Embiid sera présent à l’entre-deux, mais on ne serait pas surpris qu’il se rassoie dans la foulée, histoire de profiter d’une bonne semaine de repos entre les deux rencontres de saison régulière des Sixers.