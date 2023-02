Cleveland va retirer le maillot de Kevin Love

Ça y est, le départ du dernier des Mohicans est acté. Dernier joueur de l’effectif à avoir remporté le titre de champion NBA avec Cleveland en 2016, Kevin Love a négocié un buyout pour pouvoir s’engager avec une autre équipe.

Alors que l’intérieur s’est déjà mis en quête d’un nouveau défi, possiblement à Miami, Phoenix ou Philadelphie, la franchise de l’Ohio se prépare à marquer le coup en retirant son maillot pour honorer les neuf saisons de Kevin Love aux Cavs.

« Kevin Love a connu une aventure incroyable avec les Cavaliers, avec notamment des moments mémorables sur le terrain, quatre apparitions en finale NBA et un titre de champion NBA en 2016. Kevin a représenté la franchise et la ville de Cleveland avec le plus grand charisme et professionnalisme durant ces neuf saisons à East Ohio », a déclaré Koby Altman, président des opérations basket de la franchise, via un communiqué. « Il a également incarné tout ce qu’une franchise voudrait d’un joueur, et l’admiration et la gratitude que nous avons pour lui fera un jour grimper son maillot au plafond du Rocket Mortgage Fieldhouse. On remercie Kevin pour son impact et on ne lui souhaite rien d’autre que le meilleur, en sachant qu’il s’est forgé une place dans le cœur des fans des Cavaliers et de cette franchise pour toujours ».

Une déclaration qui pourrait servir d’inspiration à Koby Altman afin d’écrire son discours pour le jour où le maillot de Kevin Love et son numéro 0 seront officiellement retirés. Pour rappel, en attendant pareille distinction pour LeBron James, Cleveland a déjà retiré sept maillots dans son histoire : le 7 (Bingo Smith), le 11 (Zyldrunas Ilgauskas), le 22 (Larry Nance), le 25 (Mark Price), le 34 (Austin Carr), le 42 (Nate Thurmond) et le 43 (Brad Daugherty).