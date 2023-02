Programme du soir | Les concours en vedette

Après une première soirée dédiée aux jeunes joueurs, lors du Rising Stars Challenge, place à la traditionnelle soirée des concours (02h00, sur BeIN Sports), généralement celle où il y a le plus d’enjeu lors du All-Star Weekend.

À Salt Lake City, on retrouvera comme à chaque fois (et dans cet ordre) le Skills Challenge, le Three-Point Contest puis le Dunk Contest.

Lors de ce qui était autrefois considéré comme le concours des meneurs, trois équipes de trois joueurs chacune s’affronteront dans des exercices de shoot, de passe, de relai tout-terrain et de tir du milieu de terrain. La triplette qui disposera du plus gros total de points à l’issue de ces différents exercices sera logiquement sacrée.

Lors du concours de tirs primés, huit snipers (dont quatre All-Stars) feront chauffer la ficelle du panier, dans ce qui est sans doute le plateau le plus relevé de la soirée. L’objectif est simple : réussir le score le plus élevé pour triompher. Dans un premier temps, les huit participants auront 70 secondes pour shooter au maximum 27 fois et inscrire le plus de 3-points (ballons bonus compris). Les trois meilleurs auront ensuite un passage supplémentaire en finale pour se départager.

Lors du concours de dunks, il n’y aura malheureusement pas de noms clinquants, surtout en l’absence du phénomène Shaedon Sharpe, mais il risque quand même d’y avoir du spectacle, car quatre athlètes de haut niveau se défieront les uns après les autres. D’abord dans un premier tour à quatre (deux dunks chacun), puis dans une finale à deux (deux dunks chacun également), où il faudra là aussi réaliser le meilleur score pour l’emporter.

Pour rappel, la Team Cleveland (Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett), Karl-Anthony Towns et Obi Toppin avaient remporté chaque concours en 2022.

Les plateaux des concours

Skills Challenge : Team AntetokounmBros (Giannis, Thanasis, Alex), Team Jazz (Jordan Clarkson, Lauri Markkanen, Collin Sexton), Team Rookies (Paolo Banchero, Jaden Ivey, Jabari Smith Jr.)

Three-Point Contest : Tyrese Haliburton (Pacers), Tyler Herro (Heat), Buddy Hield (Pacers), Kevin Huerter (Kings), Damian Lillard (Blazers), Lauri Markkanen (Jazz), Julius Randle (Knicks), Jayson Tatum (Celtics).

Dunk Contest : Kenyon Martin Jr. (Rockets), Mac McClung (G-League / Sixers), Trey Murphy III (Pelicans), Jericho Sims (Knicks).