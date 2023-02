Rising Stars Challenge 2023 | Victoire de la Team Pau Gasol, avec Jose Alvarado élu MVP !

Pour lancer cet All-Star Weekend 2023, le traditionnel Rising Stars Challenge s’est transformé comme la saison dernière en un mini-tournoi à quatre équipes, coachées par Deron Williams, Pau Gasol, Joakim Noah et Jason Terry, avec les assistants des Nuggets et des Celtics pour les épauler.

Chaque formation se compose de sept rookies ou sophomores et, pour la première fois, une des équipes est uniquement composée de jeunes joueurs évoluant en G-League, parmi lesquels le Français Sidy Cissoko.

Sur le plan du règlement, les deux demi-finales se jouent avec un score cible de 40 points, alors que la finale se joue avec un score cible de 25 points…

DEMI-FINALE N°1 : TEAM DERON / TEAM PAU

— Team Deron Williams : Ayo Dosunmu (Bulls), AJ Griffin (Hawks), Bones Hyland (Clippers), Walker Kessler (Jazz), Trey Murphy III (Pelicans), Alperen Sengun (Rockets), Franz Wagner (Magic).

— Team Pau Gasol : Jose Alvarado (Pelicans), Paolo Banchero (Magic), Scottie Barnes (Raptors), Jaden Ivey (Pistons), Bennedict Mathurin (Pacers), Keegan Murray (Kings), Andrew Nembhard (Pacers).

Le premier coup de tonnerre de ce premier match nous vient de Trey Murphy III (9 points) : le participant au Dunk Contest écrase le cercle en contre-attaque ! Mais sous l’impulsion des 22 points du duo Jose Alvarado (13) — Paolo Banchero (9), soutenu par Bennedict Mathurin (7 points), c’est bien la Team Pau qui fait facilement la course en tête (27-18). La maladresse chronique de la Team Deron (41%, dont 3/16 à 3-points…) permet aux protégés de l’Espagnol de prendre le large, pour tranquillement accéder à la finale (40-25).

Score final : 40-25 pour la Team Pau

DEMI-FINALE N°2 : TEAM JOAKIM / TEAM JASON

— Team Joakim Noah : Tari Eason (Rockets), Josh Giddey (Thunder), Quentin Grimes (Thunder), Evan Mobley (Cavaliers), Jabari Smith Jr. (Rockets), Jeremy Sochan (Spurs), Jalen Williams (Thunder).

— Team Jason Terry : Sidy Cissoko (G-League Ignite), Scoot Henderson (G-League Ignite), Mojave King (G-League Ignite), Kenneth Lofton Jr. (Memphis Hustle), Mac McClung (Delaware Blue Coats), Leonard Miller (G-League Ignite), Scotty Pippen Jr. (South Bay Lakers).

À l’image d’un Joakim Noah intense sur le banc et dans ses conversations avec les arbitres, son équipe entame le match avec sérieux, pour prendre 13 points d’avance (24-11) après un dunk d’Evan Mobley (8 points). Sauf que Mac McClung (10 points) et Scoot Henderson (4 points) réveillent alors la Team Jason, en instiguant un 16-4 qui relance le suspense (28-27). Un dunk dans le trafic de Jeremy Sochan (6 points), suivi par deux 3-points de Josh Giddey (3 points, 6 passes) et Quentin Grimes (13 points), lancent toutefois un run de 12-5 qui finit d’envoyer la Team Joakim en finale (40-32).

Score final : 40-32 pour la Team Joakim

FINALE : TEAM PAU / TEAM JOAKIM

— Team Pau Gasol : Jose Alvarado (Pelicans), Paolo Banchero (Magic), Scottie Barnes (Raptors), Jaden Ivey (Pistons), Bennedict Mathurin (Pacers), Keegan Murray (Kings), Andrew Nembhard (Pacers).

— Team Joakim Noah : Tari Eason (Rockets), Josh Giddey (Thunder), Quentin Grimes (Thunder), Evan Mobley (Cavaliers), Jabari Smith Jr. (Rockets), Jeremy Sochan (Spurs), Jalen Williams (Thunder).

Grâce à 7 points rapides de Bennedict Mathurin, la Team Pau prend une courte avance, dans cette finale disputée avec plus d’intensité que les deux matchs précédents (12-9). Les quatre tirs primés de Quentin Grimes (14 points) remettent toutefois les équipes dos à dos (16-16). Avec Jose Alvarado (5 points) qui s’occupe du Knick, mais aussi Scottie Barnes (6 points), la Team Pau prend ensuite le contrôle. Puis sur la première balle de match, le meneur de poche des Pelicans décoche un 3-points à 45 degrés qui offre la victoire et le trophée du Rising Stars Challenge à ses coéquipiers d’un soir !

Score final : 25-20 pour la Team Pau