Coach d’un soir, Giannis Antetokounmpo a expérimenté le stress du métier

« S’ils m’avaient écouté, on aurait gagné de 20 points ! » Giannis Antetokounmpo a eu beau tenter d’appliquer la méthode de son coach en sélection, Dimitris Itoudis – en criant à ses joueurs « Avez-vous du CA-RA-CTÈRE ? » – sa Team Dwyane s’est contentée d’une victoire de trois points (81-78) lors du « Celebrity Game ».

Aux côtés de ses frères Alex et Thanasis et donc de l’ancienne légende du Heat, le joueur des Bucks a apprécié cette première expérience, même très informelle, dans le coaching. « Ils m’ont demandé si je voulais venir au ‘Celebrity Game’ et participer à quelques réunions. Je leur ai dit : ‘Non, je veux coacher’. J’ai adoré ça, j’avais plus hâte de ça que le ‘Skills Challenge’ de demain (ce soir). C’était une très belle expérience », assure le double MVP cité dans un média grec, repris par Basket News.

Ce passage d’un soir sur un banc ne sera peut-être pas le dernier. Car le joueur de 28 ans assure très sérieusement penser à se reconvertir dans le coaching une fois sa carrière de joueur terminée. « C’est toujours ce que j’ai voulu. Depuis que je suis tout petit, je sens que je veux devenir entraîneur à la fin de ma carrière », assure-t-il.

« Pourquoi ce truc rend-il fou ? »

Ce dernier se prête déjà au jeu de la comparaison entre les deux. Selon lui, coacher est « plus difficile » qu’être joueur : « Je pense à (Vassilis) Spanoulis (ndlr : devenu coach à Peristeri). Il peut devenir un très bon entraîneur et l’un des meilleurs, mais je dois penser au fait qu’il fera plus d’efforts parce qu’il comprend le jeu. Il anticipe les phases de jeu avant qu’elles ne se produisent. »

« Je vois aussi les choses avant qu’elles n’arrivent, je savais que quelque chose allait arriver à la fin et qu’on allait perdre le match parce qu’ils n’étaient pas concentrés et faisaient des erreurs. Je ne pouvais pas [rester là], je voulais aller sur le terrain et leur dire : ‘Les gars, écartez-vous, donnez-moi le ballon pour que je le fasse moi-même’, mais ce n’était pas possible », s’amuse Giannis Antetokounmpo à propos de la fin de ce « Celebrity Game » très disputé.

« Pourquoi ce truc rend-il fou ? », se demande encore le Grec sur le fait de diriger et non pas d’exécuter. Il termine : « C’était une expérience terrible. Devenir un coach demande beaucoup d’efforts. Je comprends tous les coachs. Je les comprends. Mettre en place un système, entendre [les joueurs] dire ‘Oui, oui’… Puis, ils vont soudainement sur le terrain et courent dans l’autre sens… »