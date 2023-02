Une amende de 1,4 million de dollars pour Paul Pierce pour sa promotion frauduleuse des cryptomonnaies

L’an passé, Paul Pierce était visé par une plainte suite à sa promotion d’EthereumMAX, une cryptomonnaie, sur les réseaux sociaux. Tout juste viré par ESPN, « The Truth » avait ainsi encouragé ses millions d’abonnés à investir dans les tokens EMAX, sans leur dire qu’il avait justement été payé pour le faire…

Grâce à cette pub, menée conjointement avec d’autres stars (Logan Paul, Kim Kardashian, Floyd Mayweather…), la valeur des tokens d’EthereumMAX avait explosé, permettant à Paul Pierce de faire une énorme plus-value.

Une pratique de « pump and dump » évidemment interdite. Après enquête, le « U.S. Securities and Exchange Commission », en charge de la réglementation et du contrôle des marchés financiers aux Etats-Unis, a donc décidé de sanctionner Paul Pierce, qui n’a pas nié ou confirmé les résultats de l’investigation, et qui a accepté de payer une amende de 1 115 000 dollars, mais aussi de rembourser 240 000 dollars. Soit près de 1,4 million au total.

Il bat en tout cas Kim Kardashian, qui avait elle dû payer 1,26 million de dollars dans la même affaire.

« Cette affaire est un nouveau rappel aux célébrités : la loi vous oblige à divulguer au public par qui et combien vous êtes payé pour faire la promotion d’un investissement dans des titres, et vous ne pouvez pas mentir aux investisseurs lorsque vous faites la promotion d’un titre. Lorsque des célébrités cautionnent des opportunités d’investissement, y compris des titres liés aux cryptomonnaies, les investisseurs doivent prendre soin de rechercher si les investissements leur conviennent, et ils doivent savoir pourquoi les célébrités font cette publicité » a ainsi expliqué Gary Gensler, le dirigeant de la SEC, dans le communiqué annonçant la sanction.