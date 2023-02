Hall of Fame 2023 | Tony Parker parmi les 12 finalistes !

La cuvée 2023 du Hall of Fame se dévoile progressivement. En marge du All-Star Weekend de Salt Lake City, le comité directeur du « Naismith Memorial Basketball Hall of Fame » a annoncé l’identité des 12 finalistes, éligibles à une intronisation au Panthéon du basket, les 11-12 août prochains. Une liste particulièrement qualitative !

Pour commencer, soulignons la présence du Français Tony Parker, quadruple champion NBA, MVP des Finals et sextuple All-Star. Comme un symbole, il est imité par Gregg Popovich, son entraîneur de (presque) toujours, accessoirement quintuple champion NBA et coach le plus victorieux de l’histoire en saison régulière…

Mais la paire Parker/Popovich n’est pas la seule à avoir été retenue, car d’illustres noms comme ceux de Dwyane Wade (triple champion NBA, MVP des Finals), Dirk Nowitzki (champion NBA, MVP et MVP des Finals) et Pau Gasol (double champion NBA, Rookie de l’année) font également partie du casting.

Rendez-vous le 1er avril pour le verdict final !

Pour accompagner cette belle brochette de légendes, on retrouve aussi les entraîneurs Gene Bess, Gary Blair, David Hixon, Gene Keady et Marian Washington, sans oublier les joueuses Jennifer Azzi et Becky Hammon.

À noter que les noms des membres officiels de la cuvée 2023 du Hall of Fame seront révélés le 1er avril prochain, en marge du « Final Four » NCAA.

Pour rappel, le processus d’élection au « Naismith Memorial Basketball Hall of Fame » est complexe. Celui-ci s’organise, ainsi, en quatre comités : un comité « Amérique du Nord », un comité « Femmes », un comité « International » et un comité « Vétérans ».

Et tandis que les comités « Femmes », « International » et « Vétérans » ne peuvent proposer que deux noms chacun, le comité « Amérique du Nord » peut proposer, à lui seul, jusqu’à dix noms. Ils sont alors transmis à un comité d’honneur composé de 24 membres, qui voteront ensuite pour chaque nom qui lui a été soumis.

Pour être intronisé, un joueur doit obtenir au moins 18 voix, sur les 24 du comité d’honneur.