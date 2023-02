Comment le destin de Jayson Tatum et Jaylen Brown est lié à Jimmy Butler

Avec 42 victoires pour 17 défaites, les Celtics possèdent le meilleur bilan de la ligue depuis plusieurs semaines, et à la tête de ce collectif, on trouve un duo All-Star : Jayson Tatum et Jaylen Brown. Depuis deux ans, ce tandem n’est pas loin d’être le meilleur de la NBA, avec notamment une apparition en finale NBA la saison dernière.

Mais voilà, l’histoire aurait pu être totalement différente… et c’est Danny Ainge, homme fort des Celtics de 2003 à 2021, qui révèle que le destin des deux Celtics aurait pu être tout autre.

Jayson Tatum et Jaylen Brown échangés aux Bulls ?

On est en 2016, et les Celtics sont en pleine phase de reconstruction de l’effectif après avoir envoyé Paul Pierce et de Kevin Garnett du côté de Brooklyn. Boston s’est blindé de tours de Draft, et Danny Ainge envisage d’en utiliser deux pour faire venir Jimmy Butler, pilier des Bulls à l’époque.

Peu avant la Draft 2016, les Bulls étaient déjà ouverts à laisser filer Jimmy Butler. Un scénario dans lequel les Celtics auraient envoyé Jae Crowder ainsi que deux premiers tours de Draft.

Chicago était principalement intéressé par le 3e choix de la Draft 2016 détenu par les Celtics, et les dirigeants avaient même déjà prévu de choisir Kris Dunn en troisième position. Mais, les deux équipes n’ont pas réussi à se mettre d’accord et Jimmy Butler est resté à Chicago, tandis que les Celtics ont conservé leurs deux premiers tours.

Finalement, cette année-là, les Celtics ont drafté Jaylen Brown en 3e position, et un an plus tard, leur premier tour de Draft servira à sélectionner Jayson Tatum (3e choix de la Draft 2017). Là encore, Danny Ainge aura le nez fin en laissant le premier choix aux Sixers, qui sélectionneront Markelle Fultz, pour récupérer le 3e choix, et un premier tour de Draft pour la saison suivante, qui appartenait aux Lakers.

« J’aurais pu donner ces deux choix pour obtenir Jimmy Butler, mais j’estimais que c’était trop cher payé à ce moment-là » a révélé Danny Ainge. « Dieu merci, nous avons eu de la chance que ces choix se soient transformés en Jaylen Brown et Jayson Tatum. On ne sait jamais comment les choses vont se passer. Jimmy était vraiment bon, on l’aimait bien et on le voulait ».

Même si Jimmy Butler est une superstar, capable de mener le Heat jusqu’en finale NBA, Danny Ainge avait fait le bon choix en conservant ces deux choix. Deux ans après le Heat, ce sont les Celtics qui ont atteint les Finals. Aujourd’hui à Utah, Danny Ainge a déjà confirmé qu’il n’avait pas peur d’effectuer des échanges retentissants, et il a d’ailleurs récupéré Lauri Markkanen. Un autre All-Star dont le destin est aussi lié à Jimmy Butler…