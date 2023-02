Paul George et Terance Mann portent les Clippers à Phoenix

Si les playoffs démarraient aujourd’hui, les Clippers auraient l’avantage du terrain sur les Suns. En s’imposant cette nuit à Phoenix, les Californiens ont piqué la quatrième place de la conférence Ouest aux joueurs de l’Arizona. C’est dire à quel point ces deux équipes sont proches au classement, hyper dense de ce côté des Etats-Unis.

Avec ce succès, le deuxième de suite, les hommes de Tyronn Lue confirment leur bonne dynamique en cours, entamée à la mi-janvier : 10 victoires sur leurs 14 dernières sorties. Les Suns, qui jouaient encore sous les yeux de leur recrue Kevin Durant, surfaient sur une tendance similaire ces dernières semaines.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « Money time » bien négocié. Pas de gros écarts ou de gros « runs » dans cette partie. En (courte) tête après 12 (23-28) puis 24 minutes (52-54), les Clippers n’ont commencé à vraiment mettre la main sur le match qu’en seconde période. Avec le réveil de Kawhi Leonard, les Californiens ont pris trois possessions d’avance à l’entame du dernier quart-temps. Un retard que les Suns n’ont pas vraiment été capables de combler puisque les dernières minutes ont tourné à l’échange de paniers. En contrôle, le trio Mann – George – Leonard a toujours trouvé un moyen de répondre à Devin Booker, chaud sur la fin, et les Suns n’ont pas su enchaîner les stops en défense.

– Des recrues productives. D’un côté comme de l’autre, les nouveaux venus de la « trade deadline » ont apporté des choses. C’est le cas côté Phoenix avec Terrence Ross qui, pour son premier match en Sun, n’a souffert d’aucune timidité. Il a d’ailleurs abusé du tir à 3-points mais son adresse à mi-distance a donné du jus à sa nouvelle équipe. Idem en face avec un Eric Gordon adroit en première période avant de disparaître dans la seconde. Oublié par Bones Hyland en contre-attaque à la fin du troisième quart-temps, Mason Plumlee a lui aussi eu un impact très favorable, notamment dans les derniers instants, pour toutes ces « petites choses » qui font la différence.

– Chris Paul dépasse Michael Jordan. « CP3 », auteur d’une sortie très moyenne, n’occupe pas seulement le haut du classement des meilleurs passeurs de l’histoire. Avec ses quatre ballons volés cette nuit, le meneur des Suns a dépassé un certain Michael Jordan pour le plus grand nombre d’interceptions en carrière (2 515) et s’invite ainsi sur le podium. Il a encore du boulot pour atteindre Jason Kidd (2 684) et surtout John Stockton (3 265 !).

TOPS/FLOPS

✅ Paul George et Terance Mann. Le premier a un peu abusé du tir à 3-points, à l’instar de Kawhi Leonard, mais « PG », auteur d’un solide dernier quart-temps, rend une copie globalement satisfaisante. Le second a été encore plus productif en ne ratant quasiment rien sous le cercle ou derrière l’arc. Bien servi par Ivica Zubac, il a scellé le match sur un dunk à une minute de la fin.

✅ Josh Okogie. C’est à se demander s’il n’a pas un « message » à faire passer à Kevin Durant ! Pleinement réinséré dans la rotation de Monty Williams, l’arrière des Suns affiche le meilleur basket de sa carrière depuis les départs de Mikal Bridges et de Cam Johnson, transférer afin de récupérer Kevin Durant. Nouvelle illustration cette nuit où il a bénéficié des espaces offerts par les Clippers. Depuis quatre matchs, il tourne à 21 points et 5 rebonds de moyenne avec une adresse folle (55% aux tirs dont 55% de loin !).

⛔ Kawhi Leonard. Il n’a inscrit son premier panier qu’à la fin du troisième quart-temps. Le leader des Clippers, pourtant très efficace cette saison, a fait preuve d’une maladresse étonnante. Souvent gêné par plusieurs défenseurs, dont Torrey Craig, il a manqué ses huit tentatives en première période avant de se corriger en seconde. À l’instar de Devin Booker d’ailleurs.

LA SUITE

Suns (32-28) : réception du Thunder, vendredi 24 février.

Clippers (33-28) : réception des Kings, vendredi 24 février.