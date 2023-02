Anfernee Simons absent jusqu’à nouvel ordre

Blessé et remplacé ce jeudi par Julius Randle au concours à 3-points, Anfernee Simons savait déjà qu’il ne participerait pas aux festivités du All-Star Weekend, à Salt Lake City.

Il restait à déterminer la sévérité de sa blessure, contractée mardi soir face aux Wizards. Finalement, l’IRM a révélé que le joueur de Portland souffrait d’une entorse de la cheville droite de « niveau 2 ».

Pour l’heure, sa durée exacte d’indisponibilité n’est pas encore connue, mais il ne reviendra quoi qu’il arrive pas avant la semaine prochaine, car il va y avoir une pause de quelques jours en NBA. En général, ce genre de blessure nécessite toutefois entre deux et quatre semaines de repos, ce qui signifie que l’on ne reverra très probablement pas « Ant » sur les parquets avant le mois de mars.

Un coup dur pour les Blazers (28 victoires – 30 défaites), déjà mal embarqués au classement (12e à l’Ouest) et qui devront visiblement composer en prime, et pour plusieurs matchs, sans leur deuxième meilleur marqueur : 21.4 points de moyenne, avec 4.2 passes et 2.8 rebonds, à 45% au shoot, 38% à 3-points et 91% aux lancers.