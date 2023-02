En titularisant Joe Mazzulla, les Celtics tournent la page Ime Udoka

L’intérim commençait à être long pour Joe Mazzulla. Ce dernier est officiellement le 19e coach dans l’histoire des Celtics. L’ancien assistant d’Ime Udoka n’est donc plus coach « intérimaire » mais « head coach » à part entière.

Dans un communiqué, la franchise assure avoir trouvé un accord avec lui autour d’une prolongation de contrat, sans toutefois en dévoiler les contours. « Comme il l’a montré, Joe est un entraîneur et un leader très talentueux. Il a une capacité unique à galvaniser un vestiaire autour d’une mission. Nous sommes reconnaissants du travail qu’il a accompli pour nous aider à en arriver là, et nous sommes ravis qu’il ait accepté de nous diriger dans l’avenir », a ainsi réagi Brad Stevens, le président du club.

Une telle annonce signifie logiquement qu’Ime Udoka ne reviendra pas à son poste. On rappelle que celui-ci a été suspendu un an par les Celtics, notamment après la découverte de sa liaison extra-conjugale avec une membre de son staff. Son retour sur le banc semblait très compliqué en raison de son attitude jugée problématique et contraire au règlement intérieur de l’équipe. Son nom avait depuis circulé du côté des Nets pendant un temps.

Le choix de faire confiance à son remplaçant paraissait presque évident pour les dirigeants des C’s. Malgré son jeune âge – 34 ans – et son inexpérience à ce poste, sans oublier le contexte de sa promotion, Joe Mazzulla a largement répondu aux attentes puisque Boston garde la main sur la conférence Est.

Avec 42 victoires pour 17 défaites, les Celtics sont d’ailleurs en avance sur leurs temps de passage de l’an dernier au même stade de la compétition (34 victoires – 25 défaites).

Au point de permettre au coach rookie d’être à la tête de « Team Giannis » ce week-end, à l’occasion du All-Star Game. « J’ai toujours eu la conviction que je deviendrais entraîneur principal en NBA », lâchait-il en décembre, après avoir remporté le trophée de coach du mois de novembre. C’est désormais officiel.