Ime Udoka aux Nets ? Ça coince…

Alors que l’affaire semblait réglée, quelques heures après l’annonce du départ de Steve Nash, l’arrivée d’Ime Udoka n’est toujours pas officielle. Sous contrat avec les Celtics, l’ancien assistant de Gregg Popovich a son bon de sortie et les Nets sont entrés en contact avec leurs homologues de Boston.

Sauf que la signature n’a toujours pas été annoncée, et selon Marc Stein, il y a une raison à cela. En interne, des dirigeants font pression sur le propriétaire Joe Tsai pour qu’il n’engage pas Ime Udoka. La raison est simple : alors que la franchise doit déjà gérer l’affaire Kyrie Irving, ce ne serait pas très judicieux d’engager un entraîneur qui, lui-même, s’est fait suspendre un an pour avoir eu une relation extra-conjugale avec une employée.

Les Nets ont besoin d’apaisement et de redorer leur image (si c’est encore possible…), et la venue d’Ime Udoka pourrait envoyer un mauvais message. Sur le plan sportif, ce serait bien sûr une belle prise puisqu’il a mené les Celtics en finale dès sa première année, et il a le profil pour serrer la vis et cadrer le duo Irving/Durant.

Sur le plan relationnel aussi puisque Ime Udoka connaît déjà une partie du groupe et les dirigeants, il s’entend très bien avec Kevin Durant qu’il a donc côtoyé à Brooklyn et en sélection américaine. Rappelons aussi qu’il a déjà travaillé avec Ben Simmons lorsqu’il était assistant aux Sixers.

En attendant, c’est Jacque Vaughn qui assure l’intérim, et les Nets ont gagné leurs deux rencontres avec lui.