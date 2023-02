Jabari Smith Jr. dit n’avoir « pas vraiment de raison d’y penser maintenant ». Même si c’est quelque chose qui a pu rester dans « un coin de la tête » pendant un temps. L’intérieur a mal digéré le fait que le Magic et le Thunder aient fait l’impasse sur lui, lors de la dernière Draft, et préféré sélectionner Paolo Banchero et Chet Holmgren.

Persuadé d’être le meilleur joueur de cette cuvée à l’époque, et donc de finir au Magic avec le premier choix, il a finalement « échoué » à la troisième place détenue par les Rockets.

Son père se souvient d’ailleurs très bien du soir de la sélection, en juin dernier, en particulier au moment où le nom de Chet Holmgren a été prononcé par Adam Silver. Les jambes de son fils ont alors commencé à trembler… « Je l’ai regardé. Il était quasiment en larmes. Et j’ai oublié qu’il m’avait dit qu’OKC (avait promis de le sélectionner), alors j’ai dû ne rien dire par rapport à ça. Je lui ai dit : ‘Qu’est-ce que tu fais ? Ressaisis-toi’ », livre Jabari Smith, interrogé par Andscape.

Le paternel lui a d’abord rappelé qu’avec sa sélection à venir, il devenait mécaniquement « millionnaire » et lui a fait réaliser que des milliers de jeunes basketteurs auraient rêvé d’être à sa place.

« Les gens autour de moi m’ont rappelé que j’étais toujours le troisième choix de la draft. ‘Tu as quand même accompli quelque chose que beaucoup de gens n’accomplissent pas : arriver en NBA.’ Alors, j’ai dû mettre tout ça derrière moi, profiter et vivre le moment présent. Mon père m’a dit : ‘Tu manquerais de respect si tu (voyais mal) cette sélection. C’est le plus beau jour de ta vie. Profites-en.‘ », rapporte le joueur des Rockets.

Retrouver le sourire au Rising Stars Challenge

Après cet premier épisode inattendu, direction Houston donc où le potentiel de 19 ans tente de se faire sa place au sein d’une jeune équipe. Pas simple aux côtés des artilleurs maison, Kevin Porter Jr. et Jalen Green, et l’autre grand espoir de la raquette texane, Alperen Sengun.

« Il est jeune et essaie de trouver sa voie. Jabari a du cran, il est tenace, il est volontaire en défense. Et on ne lui donne pas grand-chose. Je ne joue pas de système pour Jabari », reconnaît d’ailleurs Stephen Silas. Il faut noter que son rookie peine aussi à trouver la mire depuis le début de sa carrière. Avec 12 points de moyenne, il est certes le cinquième meilleur marqueur parmi les rookies mais ses pourcentages restent douteux (39% dont 30% de loin), surtout pour un intérieur.

À la peine individuellement, Jabari Smith Jr. l’est encore plus sur le plan collectif. Avec 13 petites victoires au compteur, les Rockets sont bons derniers au classement.

« C’est compliqué franchement parce que j’ai l’impression d’avoir toujours gagné jusqu’à présent. L’important est de savoir qu’il y aura moins de nuages en chemin et de faire confiance à ce processus. J’aime toujours le jeu, je prends le mauvais avec le bon, et le bon avec le mauvais », relativise-t-il ainsi.

Le bon aujourd’hui, c’est sa participation au Rising Stars Challenge, qui confirme ainsi son statut parmi les meilleures jeunes de la ligue. Un rendez-vous important pour lui, qu’il a l’habitude de regarder depuis ses cinq ans. Son père le suivra d’ailleurs avec attention.

« Il se met beaucoup de pression parce qu’il veut tellement devenir grand. Je veux juste qu’il puisse s’amuser pour une fois. Il a passé la première moitié de sa saison à essayer d’être à la hauteur d’un 3e choix de Draft en étant la cinquième, sixième option de l’équipe. Ce n’est pas très drôle. Dans ce système, il n’y a rien pour lui. C’est dur d’être à la hauteur quand on n’est pas en position de l’être. Donc, je veux qu’il aille au ‘All-Star Game’ et que pour une fois, il sourie et s’amuse », conclut Jabari Smith.