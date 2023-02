Pour reprendre le rythme, Marcus Smart voulait revenir avant la coupure

L’idée de revoir Marcus Smart, blessé à la cheville droite depuis le 21 janvier, après le All-Star Game fut évoquée il y a deux semaines. Et à quelques heures du dernier match avant la coupure, face à Detroit de surcroît, il semblait évident que le meneur de jeu allait zapper cette rencontre.

Mais finalement, le défenseur de l’année 2022 a fait le choix de retrouver les parquets face aux Pistons alors même que les leaders de la conférence Est n’avaient nullement besoin de lui pour les écarter. Pourquoi revenir ?

« Pour retrouver le rythme de jouer », répond Marcus Smart à Mass Live. « Je ne voulais pas tout refaire en revenant après le All-Star Game. Ça aurait été comme revenir à la case départ. Je voulais me remettre dans le rythme, afin que mon corps soit de nouveau habitué à jouer. »

Même si ce n’est qu’un match, Marcus Smart a ainsi repris après 24 jours d’absence. S’il n’avait pas rejoué, il aurait alors manqué un mois complet. Ces 29 minutes contre Detroit sont donc à ses yeux précieuses et le meneur de jeu a fait un bon match d’ailleurs avec 9 points, 7 rebonds, 6 passes et même 6 interceptions.

« J’étais à l’aise tout de suite », confirme le finaliste 2022. « Je voulais me lancer rapidement pour ne pas trop y penser, pour ne pas trop réfléchir. C’est toujours mieux d’y aller à fond, quand on revient de blessure, que d’y aller en douceur, car on commence alors à trop penser et ça a de l’impact sur notre jeu. J’ai eu peur sur quelques possessions, mais ma cheville va bien. »

Évidemment, les Celtics étaient heureux de le retrouver. « Sa joie nous a manqué. Il apporte de l’énergie », explique Joe Mazzulla. « Il nous facilite les choses », poursuit Malcolm Brogdon. « Il essaie de trouver le joueur ouvert et son alchimie avec tout le monde est bonne. »