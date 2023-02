Marcus Smart de retour seulement après le All-Star Game ?

Sur une simple prise de balle face aux Raptors, Marcus Smart s’est tordu la cheville droite. Pas une petite blessure car le meneur des Celtics est longuement resté sur le parquet, et surtout, on ne l’a pas revu depuis dix jours.

Il a par conséquent manqué les matches perdus contre le Magic, le Heat et les Knicks, ainsi que la victoire controversée face aux Lakers.

« Sur le moment, ma cheville était en feu », compare Marcus Smart pour Mass Live. « Je savais immédiatement que je n’allais pas revenir dans la rencontre. Ce n’était pas nécessaire d’essayer de jouer malgré la douleur. Ce n’était pas judicieux de revenir. En playoffs, j’aurais sans doute essayé, mais pas à ce moment-là. »

Joe Mazzulla parle d’une situation en « day-to-day », c’est-à-dire jugée au jour le jour, mais comme le finaliste 2022 ne s’est pas entraîné mardi, un retour cette semaine semble difficile à envisager.

Les Celtics ont encore huit matches à jouer d’ici deux semaines et la coupure pour le All-Star Game. Il n’est donc clairement pas impossible que Marcus Smart reste à l’infirmerie jusqu’à la reprise, dans trois semaines.

« On n’a pas encore pris de décision sur ce sujet », précise le défenseur de l’année 2022. « Pour l’instant, on prend les choses au quotidien. Je ne veux pas mettre trop de pression sur ma cheville, pour revenir à la case départ ensuite. Si je me sens bien, alors je reviendrai. Sinon, ce n’est pas utile de revenir pour un ou deux matches avec le All-Star Game qui arrive. J’en saurais plus, sur un retour ou non, d’ici deux matches. »