Deandre Ayton : « Je n’avais jamais aussi mal joué en début de saison »

Les raisons de se réjouir sont décidément nombreuses en ce moment du côté de Phoenix, entre le retour de blessure réussi de Devin Booker et l’arrivée déjà triomphale de Kevin Durant.

Le retour en grande forme de Deandre Ayton en fait aussi partie, puisque le pivot des Suns a bouclé une première quinzaine de février de haut niveau (25 points à 72.1% de réussite au tir, 10.6 rebonds).

Un vrai combat de poids lourds

Ses deux matchs de suite à plus de 30 points et 15 rebonds face à Detroit et Brooklyn, une grande première pour lui, avaient déjà donné un signal positif la semaine dernière.

Mardi soir, le pivot a confirmé dans un match important face à Sacramento avec 29 points à 13/17 au tir, 11 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres et 4 interceptions en 37 minutes. Une nouvelle performance de choix cette fois réalisée face à un pivot triple All-Star, Domantas Sabonis.

« Il commence à comprendre à quel point il est fort. Il a pris des décisions rapides, mais il a aussi fait les bonnes lectures lorsqu’il a fallu ressortir les ballons », a confié son coach Monty Williams, qui a ensuite évoqué son duel face au Lituanien. « Chaque fois que ces deux-là s’affrontent, c’est toujours un combat de poids lourds. D.A. a fait un très bon travail en s’attaquant physiquement à Sabonis, et Sabonis a fait la même chose à plusieurs reprises. On les regarde se battre et on espère que ça va tourner du bon côté. D.A. a fait un très bon travail en restant dans le coup ».

La bague avant l’étoile ?

Domantas Sabonis n’a pas été en reste, signant 24 points et 15 rebonds, mais le fait d’avoir globalement dominé un pivot de son niveau avec une telle polyvalence sur le tir à mi-distance ne peut que conforter Deandre Ayton dans ses convictions. Même s’il n’a pas encore d’étoile à son palmarès, l’intérieur de Phoenix est sur la bonne voie.

« C’est un All-Star », a-t-il reconnu au sujet de l’intérieur des Kings. « Vous m’avez vu arriver avant le match, j’avais regardé des vidéos de lui. La première chose que j’ai dite : ‘C’est un All-Star, il va falloir que je m’y mette !’. Quand je vois comment il dirige l’équipe, c’en est un élément essentiel ».

Son retour dans la discussion parmi les meilleurs postes 5 de la NBA passera par ce genre de performances. Mais avant de penser au All-Star Game, c’est la soif de titre qui prime. L’un viendra d’ailleurs peut-être avec l’autre.

« C’est clair. Je vais continuer à faire tout ce que je fais en ce moment. Je n’avais jamais aussi mal débuté une saison, je ne jouais pas à mon niveau, on perdait beaucoup… Mais maintenant, je suis heureux d’avoir retrouvé le fil et d’être redevenu normal », a-t-il ajouté. « C’est l’un de mes objectifs sans en être un. Pour être franc, mon objectif est d’être au sommet, avec une bague. C’est pour ça que je joue, que je me sacrifie. C’est pour ça que j’aime jouer, en sachant que j’ai une chance d’y arriver ».