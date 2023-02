Giannis Antetokounmpo se fiche de la première place à l’Est

Cette saison, seules trois équipes ont occupé la première place de la conférence Est : les Hawks, brièvement au tout début, les Bucks et surtout les Celtics. Ces derniers, privés de leurs principaux cadres (Jayson Tatum, Jaylen Brown, Al Horford, Marcus Smart), ont perdu sur le parquet de Milwaukee cette nuit.

Et voient leur première place, qu’ils occupent depuis le 23 décembre, menacée par leurs bourreaux du soir. Joe Mazzulla ne cache pas que ce statut de n°1 de conférence a son « importance », car elle permet de bénéficier d’un avantage du terrain automatique, au moins jusqu’à une éventuelle finale NBA.

Giannis Antetokounmpo, lui, y accorde beaucoup moins de valeur. « On joue du bon basket, c’est ce qui m’importe », commence par rappeler le Grec, en référence à la très bonne dynamique actuelle de son équipe : 11 victoires de suite, la meilleure série en cours dans la ligue. La bonne forme des Bucks (40 victoires – 17 défaites) est telle qu’ils n’ont plus qu’un demi-match de retard sur les Celtics (41 v – 17 d).

« Maintenant, si on termine premiers, tant mieux. Si on termine deuxièmes, bien. Si on termine troisièmes, super. Ça n’a pas vraiment d’importance. Au final, on doit se préparer mentalement à gagner un titre et à affronter des équipes difficiles. Ça se mérite. Personne ne va vous offrir le titre, il faut le mériter », répète le double MVP, en ajoutant : « Peu importe qui on affronte au premier tour, ce ne sera pas simple. Le deuxième tour, ce sera plus dur. Le troisième, plus dur. Le quatrième, encore plus dur. »

Les Bucks et lui sont bien placés pour le dire. En 2021, l’année du titre, ils avaient terminé à la troisième place à l’Est. Les hommes de Mike Budenholzer ont ainsi dû jouer le Game 7 de leur demi-finale de conférence sur le parquet des Nets, et ont également affronté les Suns, en finale, sans l’avantage du terrain. Lors des derniers playoffs en revanche, les Bucks ont largement perdu sur le parquet de ces mêmes Celtics, lors du Game 7 au second tour.

« Peu importe où on termine en saison régulière, personnellement, je m’en fiche. Tout ce qui m’importe, c’est de prendre de bonnes habitudes, de jouer le meilleur basket possible collectivement, de défendre de la meilleure façon et, avec un peu de chance, de nous mettre en position de gagner », maintient Giannis Antetokounmpo en oubliant de mentionner le facteur santé, qui a joué des tours à son équipe l’an dernier (Khris Middleton…).