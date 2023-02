Retour gagnant pour Kyle Kuzma

Après leur défaite de la veille sur le parquet des Warriors, les Wizards ont immédiatement relevé la tête en s’imposant chez les Blazers (126-101). Une 9e victoire sur les 13 derniers matchs qui porte le bilan de la bande à Bradley Beal à 27 succès pour 30 défaites.

« Nous faisons des progrès. Je pense que nous avons fait du bon travail » savourait Kyle Kuzma. « Je pense que la chose la plus importante est l’efficacité. C’est de cette manière que l’on a joué en faisant les bons choix, les extra-passes, en faisant bien circuler la balle. Cela va aboutir à beaucoup de nuits efficaces parce que l’on obtiendra des tirs de qualité en jouant de cette façon ».

Revenu après une absence de quatre matchs en raison d’une entorse de la cheville gauche, Kyle Kuzma a été le grand artisan de la victoire des sorciers. S’il semblait rouillé au début du match, à cause de son manque de rythme, en ratant ses trois premiers tirs et en commettant deux pertes de balle, il n’a pas tardé à se mettre en route en réussissant ses six tirs suivants, dont quatre à 3-points.

Il a ainsi terminé le match avec 33 points dont 21 ont été marqués en première mi-temps. Il a également été très efficace avec un 11/20 au tir dont 6/10 à 3-points. Avec un +/- de +18, il a d’ailleurs affiché la meilleure marque du match. Un retour gagnant pour l’ancien joueur des Lakers qui a permis aux siens de retrouver rapidement le chemin de la victoire.

« J’ai pris du temps supplémentaire pour revenir de ma blessure, et j’ai pensé que ça valait vraiment le coup pour moi, afin de réaliser le type de match que j’ai fait aujourd’hui » a conclu Kyle Kuzma. « Je me sentais en bonne santé. Je me sentais bien. »