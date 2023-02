Le MVP de la nuit | Jrue Holiday fait briller sa deuxième étoile

Dix ans après sa première sélection pour le All-Star Game, Jrue Holiday retourne au match des étoiles pour la deuxième fois. C’est le plus long écart entre deux sélections dans l’histoire de la NBA…

Mais c’est totalement mérité quand on voit l’impact que peut avoir le meneur des Bucks sur son équipe.

Face aux Celtics, il égale ainsi son record en carrière avec 40 points, en battant son record de loin, avec huit réussites, dont un tir du milieu du terrain au buzzer du troisième quart-temps. Pas de quoi le faire sourire.

« En fait, je me soucie pas vraiment de la façon dont je joue, tant qu’on gagne » assure ainsi Jrue Holiday, auteur d’un 13/21 au tir, qui a également compilé 7 passes décisives et 5 rebonds. « Pour moi, tant qu’on gagne, ça me va. La seule stat que je regarde, ce sont les pertes de balle. C’est comme ça que je détermine si j’ai fait un bon ou un mauvais match. Ce soir, j’ai quoi, cinq turnovers ? Ça me fait mal aux tripes. »

Ses coéquipiers et son coach s’attardent pourtant beaucoup moins sur cette statistique.

« Je dis depuis le début de la saison que c’est un All-Star » répète ainsi Giannis Antetokounmpo, tandis que son coach, Mike Budenholzer, ne cesse de chanter les louanges de son meneur de jeu.

« Des deux côtés du terrain, il a été phénoménal. Sa capacité à provoquer des pertes de balle et à créer de la pression nous ont aidés à renverser le match. On a été distancé et il a réussi des actions importantes qui ressemblent tellement à Jrue. C’est une performance spéciale de sa part » conclut ainsi l’entraîneur.

Ce dernier pense sûrement à son interception sur Derrick White, qui s’est conclue par un dunk sur contre-attaque, puis son 3-points. Deux actions dans les deux dernières minutes de la prolongation qui ont fait basculer le match.