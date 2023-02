Au cas où, Jalen Brunson se tient prêt pour dimanche…

Sur le papier, la crédibilité de sa candidature est implacable : avec 23.9 points (à 49% aux tirs), 3.5 rebonds et 6.2 passes en moyenne cette saison, et même 30.1 points (55% aux tirs), 3.5 rebonds et 5.9 passes sur ses dix derniers matchs, au sein d’une équipe des Knicks qui n’est qu’à une victoire de la sixième place de la conférence Est, il est ainsi clair que la présence de Jalen Brunson au All-Star-Game ce weekend n’aurait pas choqué.

Ce n’est pas (encore ?) le cas, mais il explique qu’il se tient en tout cas prêt pour un appel de dernière minute. « Si je venais à être invité, ce serait un honneur, bien sûr. Ce n’est pas une invitation qu’on laisse filer » a-t-il en effet déclaré, après son carton contre les Nets cette nuit.

Car « JB », même s’il a été oublié du premier « cut », peut se permettre d’y croire. Kevin Durant forfait, Adam Silver avait dû repêcher un « forward », et c’est donc Pascal Siakam qui avait été rappelé. Par contre, si Jaylen Brown ne peut pas tenir sa place, le « commissionner » peut faire appel à un « guard » ou un « forward ».

Tout dépendra donc la décision de l’autre « JB », victime d’une fracture de la mâchoire récemment, et toujours incertain, probablement jusqu’au dernier moment, quant à sa participation au match de dimanche soir, à Salt Lake City. Et si l’arrière/ailier de Boston venait à se désister, son remplacement se jouerait alors, a priori, entre Jalen Brunson, donc, et James Harden, lui aussi laissé sur le carreau.

« Ces dernières semaines, je me concentre sur ce que je peux contrôler, sur le terrain. C’est tout ce qui compte » conclut ainsi Jalen Brunson, sous la forme d’un subtil appel de phare en direction de la ligue. « Mais au final, ils choisissent qui ils veulent, car il y a beaucoup de joueurs méritants. »