Tic-tac, tic-tac… Le compte à rebours est lancé pour Jaylen Brown en vue du All-Star Game qui aura lieu ce dimanche à Salt Lake City. Victime d’un violent coup de coude (involontaire) de son coéquipier Jayson Tatum lors d’une bataille au rebond mercredi soir face aux Sixers, le joueur n’a pour le moment pas abandonné l’idée de participer au match des étoiles, sa blessure ne nécessitant pas d’opération.

« J’ai dû passer quelques scanners, voir un tas de spécialistes et de médecins différents pour obtenir toutes les informations. Mais ils sont arrivés à la conclusion que je n’avais pas besoin d’être opéré, donc c’est une bonne chose. Je suis simplement heureux de ne pas avoir à passer par ce processus, car j’aurais probablement manqué beaucoup plus de matchs. Donc, je ne pense pas que ce sera trop long. Ça ira », a-t-il déclaré en marge de la rencontre remportée hier par Boston face à Memphis.

En vengeur masqué dans l’Utah ?

L’enjeu peut sembler anodin, sauf pour le joueur qui refuse pour l’instant de déclarer forfait pour le rendez-vous des étoiles, et compte bien être remis d’ici dimanche.

« Je prends les choses au jour le jour. Je laisse simplement le gonflement diminuer, la douleur s’atténuer et je verrais à partir de là », a-t-il ajouté, assurant qu’il en faudrait plus qu’un coup de coude de Jayson Tatum pour le mettre hors course. « Je me sens beaucoup mieux, c’est sûr. J’ai toujours un peu mal mais je me sens mieux depuis les deux premiers jours ».

S’il a évité l’opération, Jaylen Brown devrait en revanche porter un masque de protection s’il veut vite rejouer.

« Il y a beaucoup d’enthousiasme autour du port d’un masque, alors je dois juste suivre le processus, en choisissant celui qui est le meilleur pour moi et avancer à partir de là ». Wait and see…