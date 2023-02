LaMarcus Aldridge aux Mavericks ?

Free agent depuis l’été dernier, LaMarcus Aldridge va-t-il reprendre sa carrière ? C’est possible puisque ESPN rapporte que l’ancien intérieur All-Star va passer un essai avec les Mavericks ce mardi. Né à Dallas, et sorti de l’université de Texas, Aldridge doit être évidemment surmotivé à l’idée de jouer « chez lui », mais il devra donc convaincre les dirigeants qu’il est en forme.

Passé par les Blazers, les Spurs et les Nets, l’ancien compère de Brandon Roy puis Damian Lillard est aujourd’hui âgé de 37 ans, et on ne sait pas s’il est capable d’être d’un grand secours pour les Mavericks. Certes, il a un peu fréquenté Kyrie Irving, et son expérience ne serait pas de trop dans la raquette. Mais est-il encore capable d’apporter 13 points et 5 rebonds par match comme la saison dernière ?

Si c’est le cas, ce serait une pioche intéressante pour Dallas dont le point faible se situe dans la peinture, et plus particulièrement dans la protection du cercle. Ce qui n’est cependant pas la spécialité d’Aldridge.