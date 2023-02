À Golden State, « LeBron sera toujours l’ennemi public numéro un… et c’est un compliment ! »

Comme à chaque match contre les Lakers, il y avait beaucoup de jaune et de violet dans les coursives du Chase Center. La rivalité entre les Warriors et les Lakers existe sur le plan régional plus que sur le plan sportif depuis maintenant plusieurs décennies mais la rivalité entre les Warriors et LeBron James, avec quatre Finals de suite, fait évidemment partie de la légende de la NBA.

LeBron James désormais meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, nous avons arpenté les couloirs du Chase Center pour savoir comment les fans des Warriors avaient vécu la soirée historique de mardi.

Les réponses ont été variées. Comme celle de Deepak, fan des Warriors depuis son enfance : « En tant que fan de NBA depuis toujours, ça fait partie des records qu’on pensait intouchable. Pouvoir voir un joueur battre ce record est exceptionnel. »

D’autres ont préféré se concentrer sur les hommages rendus au passage à Kareem Abdul-Jabbar. « Mes enfants n’avaient aucune idée de ce que représente Abdul-Jabbar. Ce record permet aux jeunes générations d’en savoir plus sur l’histoire et les légendes de la ligue, » nous expliquent Christina et Dan. Nous avons également eu droit à des réponses sèches, et parfois ironiques : « Vous voulez savoir si j’ai regardé le Thunder battre les Lakers ? » nous balance Eric avec le sourire.

« Physiquement, c’est surement le joueur le plus impressionnant de l’histoire »

Ces derniers commentaires nous ont donc incités à demander aux fans des Warriors s’ils parvenaient à apprécier LeBron James à sa juste valeur, malgré la défaite de Golden State lors des NBA Finals 2016 ? Chaque réponse a démontré un grand respect pour le joueur des Lakers.

« Physiquement, c’est surement le joueur le plus impressionnant de l’histoire. Il peut jouer à tous les postes, c’est toujours fun de le voir jouer, et c’est un privilège de pouvoir le voir en vrai, » avouait Deepak. « Je ne peux pas laisser mon amour pour les Warriors effacer le joueur qu’il est. Son palmarès parle de lui-même. Ce qu’il a fait à Cleveland, ce qu’il a fait à Miami, et aller chercher le titre avec les Lakers. Et puis, il ne faut pas oublier tout ce qu’il fait hors des terrains. C’est phénoménal. »

D’autres préféraient attendre la retraite du quadruple champion NBA pour se prononcer : « Tant qu’il est encore en activité, il sera toujours l’ennemi public numéro un… et c’est un compliment ! »

Finalement, la meilleure réponse est celle de cette adolescente. Elle a grandi avec LeBron James, et sa réaction en dit long sur son magnétisme.

Propos recueillis à San Francisco.