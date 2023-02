Un tourbillon d’émotions pour Mike Conley

Après avoir passé les dernières années sous le maillot du Jazz, Mike Conley a été transféré à Minnesota, équipe avec laquelle il a fait ses débuts vendredi soir. Ironie du sort, cette première était à Memphis, franchise dans laquelle il a passé 12 saisons.

« Je lève les yeux, et je vois des gars, pas seulement Rudy, mais aussi des entraîneurs que je connais, des personnes qui étaient à Utah, des personnes qui m’ont entraîné à Memphis » s’est exprimé Conley assez chamboulé. « C’est comme si je les avais vus la veille, et puis je vais sur le terrain et je ne sais pas ce que je fais. C’est perturbant… Ensuite, vous ajoutez à ça que c’est un retour à Memphis, et chaque fois que je reviens à Memphis, j’ai toujours des frissons ».

Si l’accueil a été chaleureux, le match face à son ancienne équipe a été difficile, et même très difficile. Les Grizzlies ont corrigé les Timberwolves (128-107). Conley, en un peu moins de 26 minutes a marqué 9 points, offert 3 passes décisives et commis 3 pertes de balles. Des débuts timides dus au temps d’adaptation à sa nouvelle équipe.

« Je viens d’une attaque que j’avais l’impression de maîtriser et de comprendre » a déclaré Conley. « Arriver dans une autre, ça prend un peu de temps. J’espère que nous allons accélérer le processus ».

Les retrouvailles avec Gobert

Le calme et la détermination de Conley vont permettre d’équilibrer le roster de Minnesota en ajoutant un meneur vétéran expérimenté. S’il arrive un peu dans l’inconnu, il va retrouver un visage qu’il connait très bien, celui de Rudy Gobert. Les deux joueurs s’apprécient énormément, et ont construit des automatismes lors de leurs trois saisons passées ensemble du côté de Salt Lake City.

La saison dernière à Utah, quand Conley et Gobert étaient ensemble sur le parquet, le Jazz affichait un différentiel positif de +10,3. Un combo qui va faire le plus grand bien à Minnesota, qui n’arrivait pas jusque-là à exploiter les qualités offensives du pivot français.

« Rudy a souri jusqu’aux oreilles parce que je suis sûr qu’il sait qu’il va recevoir plus de passes dans des zones et à des moments qui lui conviennent mieux » a confié Chris Finch sur l’arrivée de Conley.

Lors de leurs retrouvailles vendredi soir, on a par moments retrouvé quelques fragments de leur connexion. Notamment dans le deuxième quart-temps, lorsque Conley a trouvé Gobert les yeux fermés sur une passe qui s’est conclue par un dunk du français.

« Mike est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup de respect comme joueur, et comme homme, aussi » a loué Gobert. « Pour moi, c’est quelqu’un qui pratique un basket gagnant. Il va faire toutes les petites choses sur et en dehors du terrain pour aider l’équipe à gagner. Donc, je suis vraiment très heureux ».

Une joie partagée par Conley, heureux lui aussi de retrouver son ancien pivot. « C’est une menace de passe lobée. C’est l’un des meilleurs de la ligue dans ce domaine » rappelle Conley sur Gobert. « Je peux m’en sorti dans la peinture avec des « floaters », en créant des systèmes pour lui et en rendant le jeu plus facile. Une fois que vous le mettez dans les meilleures conditions, cela rend le jeu beaucoup plus facile pour les quatre autres gars sur le terrain ».

Si la première sortie s’est terminée par une correction pour les Wolves, les choses s’amélioreront au fur et à mesure que Conley comprendra le jeu de ses autres coéquipiers.

« Cette équipe n’a pas encore atteint son plein potentiel, et c’est une chose excitante » a analysé Conley. « Venir ici et faire partie de ça … j’espère aider à développer tout ça très rapidement et nous permettre d’atteindre les playoffs, et pourquoi pas aller plus loin ».