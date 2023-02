Dejounte Murray toujours tiraillé par son passé à San Antonio

« Je voulais rester là-bas pour toujours. J’ai juste eu le sentiment que ce n’était pas réciproque ». Voilà en substance comment Dejounte Murray a voulu mettre un terme au débat suite à ses dernières sorties sur San Antonio depuis son départ.

Entre les échanges mouvementés avec la communauté de fans suite à son départ, ses piques sur le manque de soutien de Tony Parker ou la façon dont la franchise a essayé de le pousser à bout dans ses jeunes années, ses déclarations avaient été pour le moins maladroites.

Dejounte Murray a donc profité de sa première confrontation avec son ancienne équipe pour clarifier ce qui pouvait encore l’être.

« Je vais toujours dire ma vérité, mon expérience, de la bonne manière, sans jamais dénigrer qui que ce soit », a-t-il poursuivi. « Au bout du compte, c’est la relation qui compte. Et j’ai de vraies relations avec un grand nombre de ces personnes ».

Avant les retrouvailles sur le terrain, sa vérité, c’est donc de rappeler sa reconnaissance à la franchise qui a fait de lui un All-Star et aussi l’homme qu’il est devenu aujourd’hui au cours de ses cinq ans passés à grandir dans le Texas. Plus de sept mois après son départ, il a ainsi assuré être resté en contact quotidien avec ceux qu’il considère toujours comme des membres de sa « famille ».

« Si je n’étais pas passé par San Antonio, on ne sait pas où j’en serais aujourd’hui », a ajouté Dejounte Murray. « Je leur donne encore beaucoup de crédit pour ça, pour m’avoir aidé, pour avoir fait de moi un vrai professionnel, m’avoir appris à prendre soin de mon corps, être à l’heure, rester tard, comment traiter les gens. J’ai l’impression d’avoir toujours été une bonne personne. En entrant là-bas, en côtoyant Pop, et toute l’organisation, on apprend plus de bien que de mal (…). Les fans ont beaucoup cru en moi. Ils ont cru en ce jeune garçon. Je ferais n’importe quoi pour eux ».