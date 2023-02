Le MVP de la nuit : l’art de détruire une raquette par « SGA »

Grosse colère de Shai Gilgeous-Alexander ! Alors que son interview d’après match vient de débuter, son coéquipier Aleksej Pokusevski vient se glisser dans son dos pour lui verser un verre d’eau sur l’arrière de la tête. « Wow, qu’est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? », s’agace « SGA » en se retournant sans rigoler vers « Poku ».

Ce dernier a cru bon de rafraîchir l’homme en feu de la soirée, qui s’est régalé sur le parquet des Blazers. Son match a démarré par un dribble entre les jambes puis un moment d’hésitation volontaire balle en main qui a figé Damian Lillard. Le joueur du Thunder n’avait plus qu’à filer au cercle avec un ballon envoyé bien au-dessus du cercle, pour éviter les bras de Drew Eubanks.

Ce premier panier était le premier d’une très longue série avec une thématique commune : marquer dans la raquette adverse. « SGA » a littéralement passé sa soirée dans la peinture adverse, dépourvue de son principal atout et protecteur, Jusuf Nurkic.

« Je suppose que c’est une qualité chez moi à ce stade. C’est ce que je fais depuis toujours, j’adore le faire, c’est sympa. J’essaie d’y aller et d’imposer ça chaque soir », livre Gilgeous-Alexander sur sa capacité à découper la défense adverse pour accéder au cercle. On rappelle que celui-ci marque plus de 15 ses 31 points de moyenne dans la raquette, ce qui lui vaut la 7e place du classement des joueurs les plus dangereux dessous, dominé par des intérieurs.

Festival de lancers

Main gauche, main droite, après « spin move » ou « euro step »… L’ancien joueur des Clippers a pénétré à volonté et n’a fait quasiment que ça. Son petit tir avec la planche à 3 minutes de la fin a été sa seule réussite en dehors de la raquette. Et hormis une tentative manquée à 3-points, la répartition de ses shoots ne comprend que des tirs intérieurs pour le reste.

En plus de ça, il a squatté la ligne des lancers-francs avec brio : 18/19 ! « J’ai tiré beaucoup de lancers ce soir, c’est sûr. Ça aide. J’ai simplement joué dans ma zone de confort, j’ai essayé de mettre beaucoup de pression sur la défense », décrit-il.

Et comment ! Il termine avec 44 points (13/16 aux tirs !), record en carrière égalé, 7 passes et 3 rebonds en 39 minutes. Il s’agissait de son 6e match en carrière à 40 points ou plus, et le second sur ses quatre dernières sorties (42 points face aux Rockets). Et pour la petite histoire, il est le premier dans l’histoire du Thunder à finir avec au moins 40 points et 80% de réussite aux tirs. « Franchement, je ne sais pas… En ce moment, je ne vois pas » répond son coéquipier Lu Dort lorsqu’on lui demande s’il existe une solution pour stopper SGA.

Après la rencontre, le patron d’OKC préfère mettre en avant les efforts défensifs de son équipe dans le dernier quart-temps : 24 points encaissés et sept ballons perdus provoqués. « On s’est aidés les uns les autres en défense. Dame (Damian Lillard) était chaud ce soir, on voulait faire en sorte qu’il lâche le ballon », remarque « SGA » qui dit apprécier la « maturité » de son groupe. Ce dont le joueur de 24 ans, néo-All-Star, ne manque pas.