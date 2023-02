Jaylen Brown absent jusqu’au All-Star Break…

Les Celtics ont communiqué sur l’état de santé de Jaylen Brown, victime d’un gros coup de coude dans la mâchoire de la part de son coéquipier Jayson Tatum, lors d’une bataille au rebond. C’était à l’occasion du match entre Boston et Philadelphie.

Jaylen Brown souffre d’une fracture du maxillaire facial et son état ne sera pas réévalué avant une semaine. Il va donc manquer les trois derniers matchs des C’s avant le All-Star Break face à Memphis, Milwaukee, et Detroit. Sa participation au All-Star Game reste plus qu’incertaine, même si on ne parle pas encore de forfait.