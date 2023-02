Mis KO par Jayson Tatum, Jaylen Brown pourrait être absent plusieurs semaines

« Je l’ai appelé mais il n’a pas répondu. Mais je vais l’avoir dès que possible, j’espère qu’il va bien. » « L’espoir » de Joe Mazzulla traduit bien l’inquiétude chez les Celtics au sujet de la sérieuse blessure au visage de Jaylen Brown.

Ce dernier a dû quitter prématurément ses coéquipiers cette nuit, au cours du match face aux Sixers. À la fin de la première période, il a bataillé au rebond offensif… avec son coéquipier, Jayson Tatum. Ce dernier, entraîné dans son élan, a envoyé son coude dans la mâchoire de son camarade.

Sonné, celui-ci a fini par terre et a rejoint son vestiaire avant les autres avec un modeste de total de 4 points (2/9). « J’espère qu’il va bien. On a tous les deux joué le rebond, on s’est percutés. C’était flippant comme accident. Je me sens coupable. J’espère que ça va aller pour lui », souhaite Jayson Tatum, auteur de seulement 12 points dans la partie, mais 9 passes décisives et 8 rebonds.

« Il est resté calme, il avait très mal. Je crois qu’il n’y a rien qu’on puisse faire pour lui. Mais il avait très mal quand on l’a quitté. On va prier pour lui », adresse de son côté Malcolm Brogdon (19 points), introduit dans le cinq des Celtics après cette blessure.

Les « prières » des Verts n’ont pas été entendues car selon The Athletic, l’ailier souffre d’une fracture et sera donc sur la touche pour un moment (plusieurs semaines ?). Il devrait ainsi devoir faire l’impasse sur le All-Star Game. Un examen approfondi a lieu ce jeudi.

Le joueur de 26 ans avait été convié au match des étoiles pour la deuxième fois de sa carrière.