Malgré de nombreux malheurs, les Celtics repoussent les Sixers

Derrière un Joël Embiid déterminé, auteur de 14 points, dans le premier quart temps, les Sixers prennent le meilleur départ. Contre toute attente, c’est la paire Blake Griffin – Grant Williams qui tient tête au pivot camerounais. Les deux joueurs signent un 5 sur 6 à 3-points pour donner l’avantage aux Celtics (30-27).

Un 8-0 dans le sillage de Derrick White et de Jayson Tatum permet à Boston de prendre douze points d’avance (47-35). C’est l’intensité de P.J. Tucker qui réveille les Sixers, avant que James Harden ne prenne les choses en mains. Il distribue caviar sur caviar et marque 7 points pour garder son équipe en embuscade (59-55).

Boston avait débuté le match sans Al Horford, Robert Williams, et Marcus Smart, tous trois blessés, et ils doivent se passer de Jaylen Brown en deuxième mi-temps, victime d’un coup de coude de Jayson Tatum sur un rebond offensif. Avec la défense de Philadelphie focalisée sur Tatum, ce dernier joue pour ses coéquipiers. Les Celtics font bouger la balle et marquent 7 de leurs 9 tentatives à 3-points pour rester devant (86-79).

Embiid et l’attaque de Philadelphie ne trouvent pas de solution face à l’activité des Celtics, et l’inattendu duo Malcolm Brogdon – Sam Hauser enchainent tir primé et 2+1 pour mettre les Celtics à +11 (98-87). Les Sixers répondent par un 10-2 pour relancer le suspense avec moins de trois minutes à jouer. Un 3-points de Derrick White et deux minutes sans marquer des Sixers finissent par donner une victoire méritée à Boston !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum met Jaylen Brown K.O. Avec 90 secondes à jouer en première mi-temps, Tatum et Brown se jettent tous deux sur un rebond offensif après un 3-points manqué du second nommé et le choc envoie Brown au tapis. Au ralenti, on comprend rapidement que le coude de Tatum a fini dans la mâchoire de son coéquipier. Sonné, Jaylen Brown rentrera aux vestiaires avant la mi-temps et ne reviendra pas en deuxième mi-temps. Brown souffre d’une fracture, et il devrait manquer le All-Star Game…

– Le collectif de Boston fait la différence. Sans quatre titulaires en deuxième mi-temps, les Celtics ont tout de même réussi à limiter Joël Embiid à seulement 9 points à 3/9 aux tirs, alors qu’il était principalement défendu par Grant Williams et Blake Griffin. Avec leur star mis sous l’éteignoir, l’attaque des Sixers a fonctionné au ralenti, avec seulement 44 points à 35% de réussite aux tirs. En face, les Celtics ont eux joué de manière libérée. Malgré un Tatum limité à 12 points, et aucun joueur à plus de 20 points, ils ont pu compter sur six joueurs à plus de 12 points, dont 44 points pour le trip Williams – Griffin – Hauser !

– Le néant derrière Embiid et Harden. Les Sixers ont eux connu le scénario inverse. Derrière leurs deux stars, aucun autre joueur n’a dépassé la barre des 8 points. Ils ont été dominés par l’intensité et l’activité de Boston. Tobias Harris et Tyrese Maxey, en ont été les exemples parfaits. Les deux joueurs ont été transparents, terminant la rencontre à 5 sur 24 aux tirs !

TOPS/FLOPS

✅ Derrick White – Malcolm Brogdon. Les deux joueurs ont géré leur équipe d’une main de maitre. Ils ont tout deux marqué 19 points à 15/25 aux tirs. White a ajouté deux contres monstrueux !

✅ Blake Griffin – Grant Williams – Sam Hauser. 44 points à 13/18 à 3-points pour les trois mousquetaires de Boston. Mention spéciale à Griffin et Williams qui se sont coltinés Embiid toute la soirée.

✅ James Harden. Le grand absent du All Star Game a fini en double-double avec 26 points et 11 passes, mais il a été ciblé en défense par les Celtics.

✅ ⛔Jayson Tatum. La star des Celtics a été maladroit (12 points, 5/15 aux tirs) mais il termine aux portes d’un triple-double avec 9 passes et 8 rebonds.

✅ ⛔Joël Embiid. Le pivot des Sixers a marqué 14 points en premier quart-temps, avant de ne marquer que 14 points lors des trois quart-temps suivant.

⛔ Tobias Harris – Tyrese Maxey. Les deux joueurs ont marqué 8 points chacun à 5 sur 24 aux tirs.

LA SUITE

Boston (39-16) : réception des Hornets vendredi.

Philadelphie (34-19) : réception des Knicks vendredi.