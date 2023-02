Kevin Love devrait terminer la saison à Cleveland

Après de nombreuses rumeurs l’annonçant sur le départ, Kevin Love n’a pas été transféré lors de la « trade deadline », et un buyout n’est pas d’actualité pour le moment selon le GM des Cavaliers, Koby Altman. Ce dernier a confirmé qu’il n’avait eu aucune discussion avec le joueur lui-même ou son agent à ce sujet. On se méfiera tout de même puisque les Nets avaient déclaré que Kevin Durant ne serait pas transféré, et on connaît la suite…

« Ils ne m’ont pas approché du tout à ce sujet et je ne m’y attends pas dans le futur » a déclaré Koby Altman peu après la « trade deadline ».

Entre blessures et mauvaises performances répétées, Kevin Love vit une saison plus que compliquée, sans doute la pire de sa carrière. Il tourne en moyenne à 8.5 points et 6.8 rebonds à 39% au tir…

Des performances qui ont poussé JB Bickerstaff à le sortir de la rotation des Cavs. Depuis le retour Dean Wade, le quintuple All-Star ne joue plus du tout.

« Ce n’est pas facile pour Kevin » a avoué Koby Altman. « J’ai eu des conversations avec lui. Il veut jouer. Je pense qu’il aura l’occasion de jouer à nouveau cette année. Mais dans la situation actuelle, je pense que JB est vraiment à l’aise avec la rotation actuelle ».

Arrivée en 2014 dans l’Ohio, Kevin Love a toujours été par le passé un cadre solide de la rotation des Cavaliers. Âgé de 34 ans aujourd’hui, il restait sur une belle saison comme 6e homme, mais cette année, on compte sur lui comme simple mentor alors qu’il sera « free agent » à la fin de la saison.

« Nous demandons à Kevin de faire un autre sacrifice cette année, de faire ce qu’il fait en ce moment, c’est-à-dire être un excellent coéquipier, rester positif chaque jour, rester prêt, travailler sur son corps, travailler sur son tir, travailler sur tout ce qu’il peut pour être prêt lorsqu’une opportunité se présentera » a conclu le GM.

Les Cavaliers, actuellement 4e de la Conférence Est, sont en très bonne position pour participer aux playoffs pour la première fois depuis 2018. Clairement, Cleveland apprécie toujours Kevin Love, et son expérience pourrait être précieuse lors d’une série de playoffs.