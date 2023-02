« Il y a beaucoup de discussions à propos du prochain All-Star Game et des allégations selon lesquelles la ville a demandé de cacher les personnes sans-abri de cette ville… », commence dans sa vidéo Twitter Erin Mendenhall, la maire de Salt Lake City, en faisant des guillemets avec ses doigts pour appuyer le mot « cacher ». « Jamais, jamais, on ne va essayer de cacher des résidents », appuie l’élue.

Cette dernière a été contrainte de prendre la parole dans la foulée de l’annonce d’un plan de soutien en direction des sans-abri de sa ville de 200 000 habitants. Le Salt Lake Tribune fait en effet état du déblocage d’une somme d’environ 40 000 dollars dédiée à diverses ressources, dont un abri temporaire pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes, l’ajout de services de transport et le renforcement du personnel dans les abris existants. Sans oublier des « collations de fête » pour les personnes dans le besoin.

Précision de taille, ce plan coïncide avec la venue de la NBA pour son All-Star Weekend qui se tient dans l’Utah du 17 au 19 février. « Pour la sécurité de toutes les personnes, y compris nos amis sans-abri, nous voulions fournir des endroits où ils peuvent aller pour être au chaud, pour dormir, en raison du nombre accru de personnes qui seront à Salt Lake City. C’est pour leur sécurité, ainsi que pour celle de ceux qui vont venir », justifie ainsi Wayne Niederhauser, coordinateur des sans-abri de l’Utah.

Ce plan laisse un sentiment mitigé à Bill Tibbitts.

« C’est super qu’ils veulent organiser une fête pour les personnes qui fréquentent les centres de ressources. Ils n’ont pas souvent l’occasion de le faire, alors je ne vais pas m’en plaindre », juge le responsable du « Crossroads Urban Center », une banque alimentaire locale et site de distribution de vêtements.

Il trouve toutefois « malheureux » qu’il y ait « plus de volonté politique de mettre en place un système d’abris complètement adéquat lorsqu’il y a un événement médiatique majeur qu’à d’autres moments ». En réponse, le représentant de l’État assure que des ressources supplémentaires pourraient être disponibles en permanence, mais que le besoin ne serait tout simplement pas existant…

L’administration pointée du doigt

D’autres acteurs réagissent avec moins de pincettes. « Ils essaient de montrer à la NBA, à tout le monde, que Salt Lake City est un endroit propre et immaculé, plein de vitalité, et que toute situation de sans-abrisme va détruire cette vitalité et l’image que notre maire veut donner au monde », s’agace Carl Moore de Our Unsheltered Relatives (Nos parents sans abri), cité par KSL.

« S’ils avaient les ressources nécessaires pour fournir un abri, ils devraient le faire pendant les jours les plus froids de l’hiver, et non pendant les jours où ils veulent cacher la population sans-abri », tranche Wendy Garvin, membre de « 2nd and 2nd Coalition », qui regroupe plusieurs acteurs du secteur. Ce groupe de défenseurs des sans-abri a commencé à agir pendant la vague de froid de décembre dernier, au cours de laquelle cinq personnes sont mortes dans les rues de Salt Lake par des températures glaciales.

Ces déclarations sont visiblement malvenues concernant cette dernière structure qui a appris, dans la foulée d’un premier article de KSL, que l’offre de soutien pour financer ses « soirées cinéma » à destination des sans-abris avait été retirée ! « D’autres organismes m’ont prévenu que je suis trop critique envers l’administration et qu’ils ne seraient pas prêts à me financer si je continuais à être publiquement critique. Je suppose qu’ils peuvent faire dépendre le financement de ce que j’ai à dire à la presse, mais je ne pense pas que ce soit juste », réagit la même Wendy Garvin, dans un second papier.

Ce début de polémique intervient alors que le propriétaire du Jazz, Ryan Smith, a récemment rappelé l’importance de cet événement « qui va permettre à notre État d’être dans la lumière ».